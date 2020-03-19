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  الخميس 24 رجب 1441

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أخبار

ظفرقندي: لم نصل بعد إلى نقطة الذروة لمرض “كوفيد-19”

الخميس 24 رجب 1441
 
 
 
 
 
ظفرقندي: لم نصل بعد إلى نقطة الذروة لمرض “كوفيد-19”
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الوقت-أكد رئيس منظمة النظام الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا ظفرقندي بان مرض “كوفيد-19” لم يصل نقطة الذروة في البلاد لغاية الان.

وقال ظفرقندي في تصريح له، ان المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يصل نقطة الذروة لغاية الان في البلاد وفي حال عدم التزام التوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين سنواجه وضعا خطيرا في هذا المجال.

واعتبر وقف الحالة التصاعدية للاصابة بالمرض وعدد الوفيات بانه متعلق بمدى الالتزام بالشروط الصحية وقال، ان دراسات زملائنا تشير الى اننا نطوي مرحلة تصاعدية وان وقف ذلك يعتمد على اجراءات المسؤولين والتزام المواطنين.

واضاف، انه وفقا لصيغ الامراض السارية، لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 الى 20 بالمائة، سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة اسرع.

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ظفرقندي فيروس كورونا كوفيد

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