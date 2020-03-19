اوليانوف: الحظر الاميركي الجديد ضد إيران لا أخلاقي

الوقت-اعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف، فرض الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في مثل هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا في البلاد، اجراء لا اخلاقيا ولا انسانيا.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه بهذا الاجراء، فقد اصبحت سياسة اميركا لفرض الضغوط القصوى على ايران عديمة المصداقية تماما.

وكانت وزارة التجارة الاميركية وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا في ايران والعالم قد ادرجت في قائمة الحظر اسماء 24 شركة وشخصية طبيعية واعتبارية، من ضمنهم مسؤولين رسميين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بذريعة التعاون في اطار الانشطة النووية الايرانية والانشطة النووية والصاروخية العسكرية الباكستانية وبذل الجهود لتحديث الجيش الروسي.