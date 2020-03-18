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  الخميس 24 رجب 1441

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انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان توصل المراقبون والخبراء بشؤون العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية والنظام السعودي، إلى استنتاج مفاده أن آل سعود في طريقهم ليصبحوا آل سقوط، وذلك نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية

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الجزائر تضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي

الوقت- قررت السلطات المحلية في الجزائر بوضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي.

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كتلة الصادقون: هناك “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي الوقت- أكدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يؤيد او يتبنى ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وفيما اشارت إلى أن تحالف سائرون لن يخالف الاجماع الشيعي، كشفت عن معلومات تفيد بوجود “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي، على حد تعبيره.

ووهان الصينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بکورونا الوقت-أكدت سلطات مدينة ووهان الصينية أنها لم تسجل ، أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، في حين ارتفعت الحالات القادمة من الخارج بنسبة قياسية ، بتصدر الإصابات في العاصمة بكين.

بعيدي نجاد : يجب المساهمة ضد الحظر الأميركي الوقت-دعا السفير الايراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، وسائل الاعلام البريطانية للمساهمة ضد الحظر الاميركي المفروض على ايران، لافتا الى التاثير السلبي الذي يتركه الحظر على مكافحة ايران لفيروس كورونا.

ظفرقندي: لم نصل بعد إلى نقطة الذروة لمرض “كوفيد-19” الوقت-أكد رئيس منظمة النظام الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا ظفرقندي بان مرض “كوفيد-19” لم يصل نقطة الذروة في البلاد لغاية الان.

اوليانوف: الحظر الاميركي الجديد ضد إيران لا أخلاقي الوقت-اعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف، فرض الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في مثل هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا في البلاد، اجراء لا اخلاقيا ولا انسانيا.

محكمة مغربية تصدر حكماً بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي عمر الراضي الوقت- أصدرت محكمة مغربية الثلاثاء حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي عمر الراضي لإدانته بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة له على تويتر انتقد فيها أحكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف". وأثارت محاكمته انتقادات واسعة.

مجلس الشيوخ الأميركي يستعد للتصويت على مشروع قانون ينص فرض عقوبات على لبنان الوقت- كشف موقع المونيتور "Al-Monitor" أن مجلس الشيوخ الأميركي يستعد للتصويت على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين "بسبب اعتقالهم مواطنين أميركيين".

روحاني: الشعب الإيراني حوّل الكارثة إلى ملحمة وصنع من الملحمة نصراً الوقت- أكد الرئيس حسن روحاني، ان الشعب الايراني وخلال العام الايراني الذي ينتهي بعد يومين، حول الكارثة الى ملحمة وصنع من الملحمة نصرا، وبالتالي فان الشعب قد سطر مفخرة كبيرة هذا العام لانه واجه مخططات العدو في جميع المجالات ولم ينحن أمامها.

تسجيل حالة استغلال لظاهرة فيروس كورونا بزيادة نشاط التهريب في سوريا الوقت- برغم كورونا المرعب الا ان التهريب في سوريا مازال يغرد خارج السرب، وحركة التهريب ونشاطه على حالها، ولم يسجل أي تراجع، وهذا ما أكده ضابط في الجمارك العامة السورية، مشيرا الى أن معدلات التهريب مازالت على حالها.

حسن قشقاوي: الحظر الاميركي يعرقل ايران في عمليات شراء المعدات الطبية والادوية من الأسواق العالمية الوقت- ندد السفير الايراني في اسبانيا حسن قشقاوي بالحظر الاميركي ووصفه بأنه يعرقل ايران في عمليات شراء المعدات الطبية والادوية من الاسواق العالمية في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا.

العتبة الحسينية: احتمالية وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيمياوية قصفت بها أمريكا مطار كربلاء الوقت- لم تستبعد الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ان تكون القوات الاميركية قد قصفت مشروع مطار كربلاء بأسلحة جرثومية في الاعتداء الذي وقع فجر الجمعة الماضية..

شمخاني: توجيه الاتهامات هي الطريقة المعتادة التي تتبعها أميركا للتهرب من المسؤولية الوقت- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، ان على المسؤولين الاميركيين الاستجابة للمطالب الدولية بشأن دور الولايات المتحدة في انتاج ونشر فيروس كورونا بدلا من توجيه اتهامات زائفة الى الصين وايران.

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انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

الخميس 24 رجب 1441
 
 
 
 
 
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

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الوقت-توصل المراقبون والخبراء بشؤون العائلة الحاكمة في السعودية والنظام السعودي، إلى استنتاج مفاده أن آل سعود في طريقهم ليصبحوا آل سقوط، وذلك نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها الفساد والسياسات المعينة المتخذة من قبل السلطات السعودية على مدى عقود ماضية، والتي أدت إلى انهيار النظام السعودي، وكذلك اتباع سياسة الاستبداد والقمع بالإضافة إلى سيطرة آل سعود على ثروة البلاد التي لا ينعم بها الشعب السعودي سوى قليلا، بالإضافة الى المناصب الحكومية في السعودية التي يستولي عليها الأمراء السعوديون تماما، في حين أن معظمهم كهول ولا يقدمون نتاجات. ونتيجة هكذا نظام مسيطِر في السعودية تم غلق أبواب الانتخابات أمام المواطنين والشخصيات الكفوءة، وانعدام أي معنى للديمقراطية في النظام السعودي على الإطلاق.

تزايد القمع السعودي الملحوظ في عهد بن سلمان
على الرغم من كل جهود وإصرار العائلة المالكة السعودية على حماية نظامها والحفاظ على ديموميتها، فإن الواقع الحالي يظهر أن عهد هذه الأسرة قد انتهى في هذه البلاد خاصة بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد واجراءاته القمعية والمتطرفة في إقصاء معارضيه والذي وصل الى أوجه باعتقال أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك الحالي، وولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الحكوميين بتهم الفساد
لطالما عين محمد بن سلمان أشخاصًا عديمي الخبرة والكفاءة في مناصب مهمة منذ توليه المنصب، ومن المثير للاهتمام، أن ابن سلمان كان يعد بإصلاحات ومحاربة الفساد وحل مشكلات المواطنين منذ توليه زمام أمور المملكة، لكن ما حدث هو عكس ذلك تماما. فخلال هذه الفترة، بلغ الفساد ذروته في السعودية، ومع تزايد القمع والاستبداد، ومنع المحرومين من حرية التعبير عن الرأي وإسكات المعارضة السعودية والاعتقالات التعسفية، أصبحت السعودية أكثر من اي وقت مضى، في أعلى قائمة منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة الى ممارسات تعسفية أخرى اتبعتها الأسرة الحاكمة تُضاف الى هذه القائمة، كإجراء محاكمات جائرة وغير قانونية، والقتل خارج نطاق قانون، والقتل غير المباشر من خلال الإهمال الطبي للمعتقلين، والتعذيب المروع للمحتجزين والانتهاكات الكاملة لحقوق الإنسان ضدهم، إلى جانب عدد لا يحصى من جرائم النظام السعودي على مر السنين.
وخلال عهد بن سلمان، واجه المواطنون السعوديون أيضًا مشكلات مثل زيادة الضرائب وخفض الأجور ورفع الإنفاق على الخدمات العامة ونهب مبالغ كبيرة من الخزانة الحكومية. ونتيجة لذلك، ازداد عدد المواطنين الذين يغادرون المملكة طلبًا للّجوء في دول أخرى بشكل ملحوظ، حيث تضاعف عدد طالبي اللجوء السعوديين لدول أخرى ثلاث اضعاف في عام 2017 مقارنة بعام 2012 ، كما هربت العديد من الشخصيات الثرية بمعية عوائلهم الى الخارج وتجنسوا بجنسية الدولة الأخرى بعدما أقدم ابن سلمان على مصادرة اموالهم وثرواتهم. ومن المتوقع أن تنهار السعودية بقيادة محمد بن سلمان وسياساته المتبعة خلال فترة قصيرة بعد ان دام حكمهم لما يقرب من قرن.
لقد أوجد بن سلمان موجة من الترهيب بين المواطنين السعوديين بعد قيامه بالتجسس في مواقع التواصل الاجتماعية على الناشطين المعارضين والحصول على معلوماتهم الشخصية والتعرف على هوياتهم الرئيسية وسجنهم. وأبرز مثال على ذلك كان اغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، بشكل مروّع في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.
وقد اعترف ولي العهد السعودي بذلك أخيرًا في سبتمبر 2019 ، بعد فترة من إنكاره طريقة قتل خاشقجي، والتي ليس لجثته أي أثر في الوقت الحاضر. لقد كان اغتيال خاشقجي مجرد مثال واحد على الفظائع التي ارتُكبت خلال عهد محمد بن سلمان بعد الأنباء التي تسربت حول القضية إلى العالم، في حين أنه من غير الواضح عدد الخاشقجيين الذي يعدمون في السجون السعودية يومياً.

أخطاء السياسة الخارجية لولي العهد السعودي: من حرب اليمن إلى تطبيع العلاقات مع الصهاينة
على الصعيد الخارجي، كانت أكبر الجرائم وأكثرها حماقة لابن سلمان هي شن حرب على اليمن والتي علقت فيها السعودية بعد ست سنوات من القتل والدمار في اليمن وفرض الحصار على هذا البلد الجريح، واصبحت هذه الحرب أسوأ كارثة إنسانية في الوقت الحالي وتكبدت السعودية خلالها تكاليف مادية وسياسية ضخمة في مستنقع الحرب.
كما أن هجوم حركة أنصار الله اليمنية على منشأة أرامكو النفطية في سبتمبر 2019 ، والذي تسبب في أضرار جسيمة، جعل الأمراء السعوديين في يأس شديد من ابن سلمان. كذلك، التدخل المستمر في شؤون دول أخرى، مثل مصر، ودعم سياسة اغتيال خليفة حفتر في ليبيا للسيطرة على حكومة الوفاق الوطنية كانت أخطاء أخرى ارتكبها محمد بن سلمان على الصعيد الخارجي خلال هذه السنوات. لكن الخطأ الأكثر فظاعة لولي العهد السعودي الشاب كان فتح باب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي وجه ضربة قوية للنظام السعودي.
تظهر كل هذه المعلومات أن قوة السعودية هي الآن في يد شخص لا يمتنع عن القيام بأبشع الأمور في سبيل وصوله الى كرسي العرش وكل من يعترض طريقه، سيكون مصيره التصفية والإقصاء.
لقد أدت إخفاقات وأخطاء محمد بن سلمان على مر السنين إلى إدخال السعودية في أزمات معقدة في ظل النمو السكاني والاقتصاد النفطي، مع عدم وجود آفاق واضحة للخروج من الأزمة. وبشكل عام، يمكن الاستنتاج أن انهيار آل سعود الوشيك في السعودية سوف يكون على يد صاحب رؤية 2030 ، محمد بن سلمان.

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كلمات مفتاحية :

السعوودية محمد بن سلمان انقلاب عسكري انهيار المملكة تطبيع

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