كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟

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  الجمعة 25 رجب 1441

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"ترامب" وكابوس الانتقام الصعب.. هل ستُجبر القوات الأمريكية في نهاية المطاف على مغادرة العراق؟ الوقت- إن الهجمات الصاروخية التي شنتها قوات المقاومة في العراق على قاعدة "التاجي" الامريكية كانت بمثابة كابوس للرئيس الامريكي "دونالد ترامب" وفي وقتنا الحالي يجب عليه إما التخلي عن رغبته في استمرار الوجود العسكري الامريكي في العراق وتجاهل عواقب ازدراء المنافسين له بسبب هزيمته قُبال إيران، أو أن يعترف بمسؤوليته عن فشل سياساتها في العراق بسبب زيادة عدد القوات الأمريكية التي لاقت حتفها على أيدي قوات المقاومة في العراق.

أخبار

الجزائر تضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي

الجزائر تضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي

الوقت- قررت السلطات المحلية في الجزائر بوضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي.

بعد عودته من رحلة خارجية.. رئيس وزراء قطر السابق في الحجر الصحي الوقت- انضم رئيس وزراء قطر السابق، عبدالله بن ناصر آل ثاني، الأربعاء، إلى من تم وضعهم في الحجر الصحي، احترازا من الإصابة بفيروس "كورونا".

كتلة الصادقون: هناك “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي الوقت- أكدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يؤيد او يتبنى ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وفيما اشارت إلى أن تحالف سائرون لن يخالف الاجماع الشيعي، كشفت عن معلومات تفيد بوجود “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي، على حد تعبيره.

ووهان الصينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بکورونا الوقت-أكدت سلطات مدينة ووهان الصينية أنها لم تسجل ، أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، في حين ارتفعت الحالات القادمة من الخارج بنسبة قياسية ، بتصدر الإصابات في العاصمة بكين.

بعيدي نجاد : يجب المساهمة ضد الحظر الأميركي الوقت-دعا السفير الايراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، وسائل الاعلام البريطانية للمساهمة ضد الحظر الاميركي المفروض على ايران، لافتا الى التاثير السلبي الذي يتركه الحظر على مكافحة ايران لفيروس كورونا.

ظفرقندي: لم نصل بعد إلى نقطة الذروة لمرض “كوفيد-19” الوقت-أكد رئيس منظمة النظام الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا ظفرقندي بان مرض “كوفيد-19” لم يصل نقطة الذروة في البلاد لغاية الان.

اوليانوف: الحظر الاميركي الجديد ضد إيران لا أخلاقي الوقت-اعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف، فرض الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في مثل هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا في البلاد، اجراء لا اخلاقيا ولا انسانيا.

محكمة مغربية تصدر حكماً بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي عمر الراضي الوقت- أصدرت محكمة مغربية الثلاثاء حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي عمر الراضي لإدانته بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة له على تويتر انتقد فيها أحكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف". وأثارت محاكمته انتقادات واسعة.

مجلس الشيوخ الأميركي يستعد للتصويت على مشروع قانون ينص فرض عقوبات على لبنان الوقت- كشف موقع المونيتور "Al-Monitor" أن مجلس الشيوخ الأميركي يستعد للتصويت على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين "بسبب اعتقالهم مواطنين أميركيين".

روحاني: الشعب الإيراني حوّل الكارثة إلى ملحمة وصنع من الملحمة نصراً الوقت- أكد الرئيس حسن روحاني، ان الشعب الايراني وخلال العام الايراني الذي ينتهي بعد يومين، حول الكارثة الى ملحمة وصنع من الملحمة نصرا، وبالتالي فان الشعب قد سطر مفخرة كبيرة هذا العام لانه واجه مخططات العدو في جميع المجالات ولم ينحن أمامها.

تسجيل حالة استغلال لظاهرة فيروس كورونا بزيادة نشاط التهريب في سوريا الوقت- برغم كورونا المرعب الا ان التهريب في سوريا مازال يغرد خارج السرب، وحركة التهريب ونشاطه على حالها، ولم يسجل أي تراجع، وهذا ما أكده ضابط في الجمارك العامة السورية، مشيرا الى أن معدلات التهريب مازالت على حالها.

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كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟

الجمعة 25 رجب 1441
 
 
 
 
 
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟

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الوقت-تستمر السياسة الخارجية الأمريكية في ممارسة سياستها حول فرض العقوبات على الرغم من الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا، التي أثرت على جزء كبير من العالم، بما في ذلك أمريكا، لكن ما زالت الأخيرة تواصل فرض ضغوط سياسية واقتصادية على الدول المعارضة لأمريكا، وخاصة إيران.
وفي أحدث إجراء لوزارة الخارجية الأمريكية، تم فرض عقوبات على العديد من الكيانات والشركات في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ والإمارات وثلاثة مواطنين إيرانيين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية المعادية لإيران. وزعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نفس اليوم الذي اُعلن فيه عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الى اكثر من 5000 حالة، ان ثلاثة مواطنين إيرانيين، إلى جانب عدة شركات في بعض البلدان، تم ضمهم لقائمة العقوبات بسبب علاقتهم ببيع منتجات بتروكيماوية إيرانية.

المواطنون الأمريكيون ضحايا السياسات العدائية لإيران

يُظهر إعلان واشنطن عن عقوبات معادية لإيران تزامنا مع تفشي فيروس كورونا في أمريكا، أنه حتى المواطنون الأمريكيون باتوا ضحية لسياسات ترامب العدائية لإيران. وفي الواقع، في ظل الظروف التي أصبح المواطنون الأمريكيون بأمس الحاجة الى اهتمام والتفات الحكومة الى أزمة تفشي وانتشار الفيروس، يغض البيت الأبيض النظر عن الوضع الداخلي المتأزم ويقوم تارة أخرى بفرض عقوبات جديدة تتعلق بالملف الإيراني.

في حين تَكَهّن العديد من الخبراء ان تفشي كورونا في أمريكا قد يكون أشد سوءاً وضراوة قياسا بالعديد من الدول الأخرى. حيث نقلت صحيفة فايس عن خبراء الصحة الأمريكيين قولهم ان تفشي هذا الفيروس في أمريكا قد يكون أشد ضررا من ايطاليا.
وصرّح التدريسي في مجال معالجة بيانات الكمبيوتر البيولوجية في جامعة كولدج في لندن لهذه الصحيفة: ان حالة أمريكا حالة استثنائية ولهذا السبب من الممكن ان يزداد الأمر سوءا في أمريكا، كما أن امريكا متأخرة جدا في مجال أخذ فحوصات كورونا للمصابين. لهذا السبب لا نعلم كثيرا عن مدى تفشي هذا الفيروس في البلاد، لأن فحوصات الفيروس لم تأخذ دورها بشكل واسع ولا نعلم ان كان التفشي على مستوى مناطق ومدن محدودة، ام على مدى جغرافي واسع بحيث لا يجدي معها حجر مدينة او منطقة بالكامل. والعامل الآخر من وجهة نظر هذا التدريسي الجامعي، هو عدم توفر تأمين صحي لكثير من المواطنين
وفي أمريكا، لا ينعم العديد من الموظفين والعمال بإجازات صحية دون انقطاع المرتب الشهري. قد يمنح بعض أرباب العمل بشكل طوعي إجازة لموظفيهم ولكن لا يوجد في قانون العمل في أمريكا ما ينص على ذلك. كما لا يتضمن قانون العمل الأمريكي إجازة قبل الوضع وبعد الأمومة للموظفين. لهذا السبب يتوقع فرانسوا بولو ان العديد من الموظفين والعمال الأمريكيين سيواصلون عملهم ووظائفهم مخفين مرضهم واصابتهم بالفيروس، الأمر الذي سيؤدي الى تفشي هذا الفيروس اكثر.
ان انعدام نظام تأمين صحي عام في الولايات المتحدة هو عامل آخر من وجهة نظر بولو يساعد على زيادة شدة الوباء في البلاد. في حين يفتقر أكثر من 20 مليون مواطن أمريكي لشموله بأي نظام تأمين صحي، وقد تتحمل هذه الطبقة من المجتمع، تكاليف باهظة تقارب الـ 100 دولار أمريكي لكل مراجعة للعيادات الطبية.
حتى أن قسم كبير من المواطنين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص أو تأمين صحي جماعي عن طريق أرباب عملهم، عليهم دفع جزء من تكاليف العلاج. ويرى السيد بولو ان هذين العاملين من شأنهما منع العديد من الأمريكيين من مراجعة العيادات والمراكز الصحية بالإضافة الى ارتفاع احتمالات الموت وانتشار الفيروس بينهم. وهي ذات العوامل التي اذا وصل مستوى تفشي الفيروس في أمريكا الى مستوى تفشيه في ايطاليا وايران، من شأنها أن تزيد من أعداد المتوفين جراء هذا الفيروس في البلاد أكثر من هذين البلدين.

مطالب دولية لرفع العقوبات غير الإنسانية الأمريكية تزامناً مع تفشي المرض

إن تفشي هذا المرض في العالم يتطلب جهوداً ومكافحات عالمية. ما يعني ان تفشي الكورونا في بلد ما، يتطلب تعاوناً عالمياً لمواجهة هكذا أزمة. لهذا فإن تفشي الفيروس في ايران وبقية دول العالم أثار قلق الدول الأخرى وتسعى العديد من الدول الأخرى للتعاون من أجل منع تفشي الفيروس بشكل أكبر.
وطالب الرئيس الباكستاني عمران خان، اليوم الماضي، أمريكا برفع العقوبات عن ايران لمواجهة تفشي المرض في ظل المأزق الصحي الحالي. كما طالبت بعض الشخصيات في الجمهورية التركية ايضا، أمريكا برفع العقوبات عن ايران.  
وعلى الرغم من هذا، تجاهلت أمريكا هذه المطالبات الدولية وفرضت يوم أمس عقوبات على شخصيات ايرانية تتعلق بصناعة البتروكيمياوات وأظهرت مرة أخرى انها تفضل التعامل بعدوانية وبأسلوب سياسي تجاه ايران، على حل النزاعات، حتى في ظل هكذا ظروف متأزمة التي تهدد الصحة العالمية.
 
كيف بإمكان العقوبات الأمريكية منع مواجهة الفيروس؟
طالب المسؤولون الإيرانيون تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، رفع العقوبات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهته، على الرغم من تجاهل واشنطن لهذا الطلب. ومن جانب آخر زعم البيت الأبيض ان العقوبات الأمريكية على ايران لا تشمل المستلزمات الطبية والصحية والمنتجات الزراعية، لكن هذه التصريحات ليست سوى مزاعم لا أساس لها، وعمليا تستهدف العقوبات الأمريكية جميع الجوانب الإنسانية لايران.
وهذا يعني اذا كان قانون العقوبات الأمريكي ضد إيران لا يمنع الأخيرة من بيع وشراء المستلزمات الطبية والعلاجية والمنتجات الإنسانية، لكن عمليا وعلى ارض الواقع ليس بالإمكان ايصال هذه المستلزمات الطبية الى ايران، لأن من جانب، ليست هنالك إمكانية لنقل أموال شراء هذه المستلزمات، كما ان البنوك والمصارف الأوربية والغربية وحتى بعض البنوك الأسيوية تمتنع عن التعامل المصرفي مع ايران بسبب مخاوفهم من فرض عقوبات أمريكية عليهم، حتى اذا كانت هذه المعاملات لأجل شراء مستلزمات إنسانية
ومن جانب آخر، لا توجد امكانية نقل البضائع والمستلزمات الى إيران بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وقد أوقفت شركات تأمين النقل عملها مع ايران بسبب تهديدها من قبل أمريكا.
لذلك على رغم مزاعم السلطات الأمريكية بعدم وجود عقوبات على البضائع والمستلزمات الإنسانية لإيران، لكن عمليا هذا الأمر متوقف ولا يمكن شراء هكذا مستلزمات ونقلها الى ايران بسبب العقوبات البنكية والمصرفية والعقوبات على النقل، وان ادعاءات البيت الأبيض حول عدم وجود عقوبات على المستلزمات الإنسانية هي شعارات لا طائل منها بالإضافة لكونها غير عملية على ارض الواقع. لذلك تعد هذه الظروف والعقوبات الأمريكية المفروضة على ايران، من أهم عقبات مواجهة الفيروس في ايران الذي يأخذ بالاتساع على مستوى الصحة العالمية.

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