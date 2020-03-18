مجلس الشيوخ الأميركي يستعد للتصويت على مشروع قانون ينص فرض عقوبات على لبنان

الوقت- كشف موقع المونيتور "Al-Monitor" أن مجلس الشيوخ الأميركي يستعد للتصويت على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين "بسبب اعتقالهم مواطنين أميركيين".

ونقل الموقع عن مصادر في مجلس الشيوخ الأميركي أن المجلس بدأ الإجراءات لتمرير مشروع القانون المذكور، وذلك في سياق "الرد على التطورات الاخيرة في لبنان".

وقال الموقع إن توقيت تحريك هذا الملف يشير إلى شكوك واشنطن حول سماح لبنان للعميل عامر فاخوري بالعودة إلى الولايات المتحدة بعد الاوامر الصادرة من المحكمة العسكرية بإخلاء سبيله.

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، الاثنين، قرارا بإطلاق سراح العميل الاسرائيلي عامر إلياس الفاخوري (56 عاماً)، القائد السابق في "ميليشيا لحد"، التي عملت مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب البلاد.

وأثارت عودة العميل عامر الفاخوري من امريكا، حيث أقام منذ سنوات طويلة عبر مطار بيروت، في سبتمبر 2019، غضبا واسعا في لبنان، بسبب ممارسته التعذيب وقتله اسرى داخل معتقل سابق في بلدة الخيام، ليطلق عليه لقب "جزار الخيام".

وذكّر موقع المونيتور بأن مشروع القرار المذكور كان قد تقدم به كل من السيناتور الجمهوري "تيد كروز" والسيناتورة الديمقراطية "جان شاهين"، مشيرًا الى أنه من المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون إلا في حال منع ذلك احد اعضاء المجلس.

كما لفت إلى أن على مجلس النواب الاميركي حينها أن يمرر مشروع القانون، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مجلس النواب في استراحة حاليًا.

وأشار الموقع إلى أن كلًا من كروز وشاهين نسقا مع البيت الابيض في هذا الموضوع.

ومارست امريكا ضغوطا هائلة في ملف الفاخوري تحت عنوان تقديم الدعم لمواطن ‏أمريكي، وهذا الضغط لم يقتصر على السفيرة الأمريكية بل شمل مسؤولين من السفارة الأمريكية في بيروت، ووصل الأمر إلى تحرك أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وإجرائهم اتصالات بمسؤولين لبنانيين للمطالبة ‏بالإفراج عن الفاخوري بذريعة أنه دخل لبنان كمواطن أمريكي، وأن ما ينسب إليه سقط بمرور الزمن، كذلك بعث ‏محامون أمريكيون "رسائل تهديدية إلى وزراء لبنانيين، محذرين من أن ملف الفاخوري بات في عهدة أعضاء ‏في الكونغرس"‎.