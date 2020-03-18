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  الأربعاء 23 رجب 1441

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أخبار

روحاني: الشعب الإيراني حوّل الكارثة إلى ملحمة وصنع من الملحمة نصراً

الأربعاء 23 رجب 1441
 
 
 
 
 
روحاني: الشعب الإيراني حوّل الكارثة إلى ملحمة وصنع من الملحمة نصراً
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الوقت- أكد الرئيس حسن روحاني، ان الشعب الايراني وخلال العام الايراني الذي ينتهي بعد يومين، حول الكارثة الى ملحمة وصنع من الملحمة نصرا، وبالتالي فان الشعب قد سطر مفخرة كبيرة هذا العام لانه واجه مخططات العدو في جميع المجالات ولم ينحن أمامها.

وفي حديث له على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، بارك روحاني للشعب الايراني حلول العام الهجري الشمسي الجديد واعياد النوروز، مشيرا الى ان العامين الماضيين وخاصة العام الحالي الذي نعيش نهاياته شهدا اقصى الضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني وخاصة في مجال النفط ، لكن هذه الضغوط وبرغم ما تسببت به من مشاكل ، فانها خلقت ايضا العديد من النجاحات الكبيرة.

واشار روحاني الى ان ايران طوت خلال العام المنصرم ولأول مرة في تاريخها اول ميزانية لم تعتمد على النفط، وكذلك هي ميزانية العام القادم.

وحول القضايا السياسية والامنية في العام الايراني المنتهي ، اشار روحاني الى الخطوات التي اتخذتها ايران تجاه الدول التي لم تلتزم بتعهداتها تجاه الجمهورية الاسلامية في اطار الاتفاق النووي، وتحدث عن المراحل الخمس التي اتخذتها ايران في هذا المجال، كما وعد روحاني بانه سيتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في 8 ابريل القادم - اليوم الوطني للصناعات النووية - .

كما تطرق الرئيس روحاني الى النجاحات التي حققتها ايران في المحاكم الدولية ضد امريكا ، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية واجهت بثبات كل المؤامرات الامريكية .

وذكَر روحاني بجريمة امريكا في اغتيال القائد الكبير قاسم سليماني ، مؤكدا ان ايران لم ولن تنسى هذه الجريمة، كما اشار الى الهجمة الصاروخية التي نفذتها قواتنا المسلحة على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق ردا على الجريمة، وهو اول رد تتلقاه امريكا وبشكل قاطع على جرائمها الوحشية.

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قاسم سليماني روحاني الاتفاق النووي عين الاسد

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