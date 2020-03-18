تسجيل حالة استغلال لظاهرة فيروس كورونا بزيادة نشاط التهريب في سوريا

الوقت- برغم كورونا المرعب الا ان التهريب في سوريا مازال يغرد خارج السرب، وحركة التهريب ونشاطه على حالها، ولم يسجل أي تراجع، وهذا ما أكده ضابط في الجمارك العامة السورية، مشيرا الى أن معدلات التهريب مازالت على حالها.

وتوقع الضابط في تصريح لـصحيفة «الوطن» السورية تسجيل حالة استغلال لظاهرة الفيروس بزيادة نشاط التهريب وخصوصاً مع تراجع توافر بعض المواد أو ارتفاع سعرها في السوق المحلية، وبناء عليه تتم زيادة المتابعة والعمل لمكافحة ظاهرة التهريب، وخاصة أن التهريب في الظروف الحالية يحمل مخاطر إضافية.

وعن أبرز قضايا التهريب لدى الجمارك، بين الضابط أنه تم توقيف شاحنة محملة باللحوم الفاسدة في القلمون بريف دمشق وتمت مصادرة الحمولة من اللحوم وإجراء اختبارات أظهرت عدم صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري، وتم بناء على هذه النتائج إحالة الحمولة من اللحوم للتلف وفق الطرق المتبعة والمعمول بها من الجهة المختصة.