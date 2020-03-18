حسن قشقاوي: الحظر الاميركي يعرقل ايران في عمليات شراء المعدات الطبية والادوية من الأسواق العالمية

الوقت- ندد السفير الايراني في اسبانيا حسن قشقاوي بالحظر الاميركي ووصفه بأنه يعرقل ايران في عمليات شراء المعدات الطبية والادوية من الاسواق العالمية في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي حوار صحفي أجرته صحيفة لاراسون الاسبانية مع حسن قشقاوي ورد فيه: انه بسبب الحظر المصرفي الاميركي باتت ايران البلد الوحيد في العالم الذي لايستطيع شراء الادوية والمعدات الطبية من الاسواق العالمية في ظل ظروف مكافحة تفشي فيروس كورونا الصعبة لان اي تبادل مصرفي يتطلب ترخيصا من مكتب رقابة الخزانة الاميركية (اوفك) والذي لايمنح التراخيص بهذا الشأن للمصارف والشركات الخارجية.

وعدّ هذه الممارسات بالظلم السافر والذي يتعارض مع المبادئ الانسانية من قبل قوة متغطرسة واحادية الجانب.

ولفت الى ان الأميركيين وظفوا تفشي كورونا كمكمل لحلقة الضغط القصوى ضد إيران ، من خلال إنتاج "أخبار وهمية" وإثارة شائعات لا أساس لها باستخدام إمبراطوريتهم الإعلامية التابعة لهم ، بما في ذلك وسائل الإعلام باللغة الفارسية وغيرها وبذلوا جهدا كبيرا لتضليل الرأي العام عن ممارساتهم اللاإنسانية.