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  الأربعاء 23 رجب 1441

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هل أصبح "الكرملين" بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟ الوقت- على الرغم من أن الجهود التي بذلتها موسكو خلال الفترة الماضية فشلت في التوصل إلى اتفاق بين الجماعات والفصائل الفلسطينية، إلا أن نهج "الكرملين" تجاه قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التاريخي، وكذلك تجاه التطورات الداخلية في فلسطين يختلف اختلافاً كلياً عن النهج الأمريكي ولهذا فلقد رحبت جميع الفصائل الفلسطينية بجميع الجهود الروسية.

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استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية أم إنها انتصار من دون خسائر؟ الوقت- على الرغم من أن فرضية الضغط على الولايات المتحدة تبدو خطيرة جداً، إلا أن نجاحها سيستغرق وقتًا طويلًا وسيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، ومع ذلك فإن مؤيدي الفرضية الاولى لا يزال يمكنهم استخدام هذه التصريحات التي أطلقتها السلطات الروسية كأداة للدعاية على طاولة المفاوضات مع "أوبك".

أخبار

العتبة الحسينية: احتمالية وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيمياوية قصفت بها أمريكا مطار كربلاء

العتبة الحسينية: احتمالية وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيمياوية قصفت بها أمريكا مطار كربلاء

الوقت- لم تستبعد الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ان تكون القوات الاميركية قد قصفت مشروع مطار كربلاء بأسلحة جرثومية في الاعتداء الذي وقع فجر الجمعة الماضية..

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أخبار

شمخاني: توجيه الاتهامات هي الطريقة المعتادة التي تتبعها أميركا للتهرب من المسؤولية

الأربعاء 23 رجب 1441
 
 
 
 
 
شمخاني: توجيه الاتهامات هي الطريقة المعتادة التي تتبعها أميركا للتهرب من المسؤولية
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الوقت- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، ان على المسؤولين الاميركيين الاستجابة للمطالب الدولية بشأن دور الولايات المتحدة في انتاج ونشر فيروس كورونا بدلا من توجيه اتهامات زائفة الى الصين وايران.

ونشر شمخاني تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر قائلا: ان توجيه الاتهامات هي الطريقة المعتادة التي تتبعها أميركا للتهرب من المسؤولية، على المسؤولين الاميركيين الاستجابة للمطالب الدولية بشأن دور الولايات المتحدة في انتاج ونشر فيروس كورونا واستمرار جرائمها ضد الشعب الايراني من خلال مواصلة الحظر الاقتصادي بدلا من توجيه اتهامات زائفة الى الصين وايران.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد تهرب أمس الثلاثاء من الاجابة على اسئلة الصحفيين حول الاداء الضعيف للحكومة الاميركية في احتواء فيروس كورونا المستجد، متهما ايران والصين بنشر معلومات مضللة حول هذا الفيروس.

تجدر الاشارة الى ان وزارة الخارجية الصينية قد انتقدت بومبيو لتسميته فيروس كورونا بأسم "فيروس ووهان" واعتبرت تصريحاته بانها تناقض مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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كلمات مفتاحية :

علي شمخاني الاستجابة فيروس كورونا الصين وايران.

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