القوات المسلحة اليمنية تتصدى لتشكيل قتالي للتحالف السعودي من طائرات F15

الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية تصدي دفاعاتها الجوية مساء يوم أمس الإثنين، لتشكيل قتالي للتحالف السعودي من طائرات F15 في سماء محافظة الجوف.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع صد تشكيل قتالي للعدوان من طائرات F15 وإجبارها على مغادرة الأجواء بعدد من صواريخ فاطر-1، هذا وكانت طائرات التحالف السعودي قد استهدفت بـ4 غارات جوية مديرية خب والشعف في الجوف شمال شرق اليمن، وطال القصف الجوي بـ10 غارات جوية مديرية صرواح غرب محافظة مأرب المجاورة شمال شرق اليمن.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 165 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في الحديدة غرب اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت بين تحليق مكثف لطائرات التحالف التجسسية، وقصف مدفعي وصاروخي استهدف المناطق الجنوبية والشرقية في المحافظة، هذا واستهدفت القوات المتعددة للتحالف بعشرات من القذائف منطقة كيلو 16 وتواصل باستهداف رشاشات مقاتليها حارة الضبياني وما جاورها في منطقة 7 يوليو السكنية شرق المدينة الساحلي.

بالتزامن مع استهداف قريتي الدحفش والشجن بمديرية الدريهمي المحاصرة جنوباً، فيما تستمر قوات التحالف السعودي باحتجاز 14 سفينة مشتقات نفطية يمنية على متنها أكثر من 320 ألف طن من البنزين والديزل والغاز رغم حصولها على التصاريح الأممية للدخول الى ميناء الحديدة .

واستمرت غارات مقاتلات التحالف السعودي على عدة مناطق يمنية، حيث طال القصف الجوي بغارتين منطقة المزرق بمديرية حرض الحدودية بحجة غرب اليمن، كما استهدفت بـ6 غارات جوية مديرية الظاهر بصعدة شمال اليمن.