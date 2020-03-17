شركة ألمانية تعمل على لقاح لكورونا تقيل رئيسها... لأنه التقى ترامب

الوقت-أقالت شركة CureVac AG الألمانية للأدوية البيولوجية رئيسها التنفيذي دانيال مينيشيلا من منصبه، بعدما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وأشارت الشركة في تغريدة على حسابها على تويتر إلى أنها تلقّت مكالمات هاتفية "داعمة للغاية" من رئيسة الاتحاد الأوروبي فوندرلين والعضو في الاتحاد ماريا غابريال تحدثو خلالها عن نهج لقاحنا ضد فيروس كورونا الذي من الممكن أن يحمي الناس في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا.

بدورها كانت رئيسة الاتحاد قد غردت على حسابها "الاتحاد الأوروبي سيدعم أبحاث الشركة في وقت مبكر وسيموّل الآن مرة أخرى"، مضيفةً "من المهم العثور على اللقاح في أسرع وقت ممكن والذي سيساعد العالم كلّه".

وشدد المؤسس والرئيس التنفيذي الجديد للشركة إنغمار هوور على أن CureVac AG ستستمر في التركيز بشكلٍ كامل على بلوغ المرحلة التالية وتطوير خط المنتجات السريرية بهدف الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "مينيشيلا بدأ كرئيس أعمال في CureVac AG والرئيس التنفيذي لشركة CureVac الأميركية الفرعية قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي عام 2018. وقام بتطوير أعمالنا بما في ذلك المرحلة الأولى من برنامج مكافحة داء الكلب CV 7202 الخاص بنا، والتجربة الأولى لعلاج الأورام المناعية، بالإضافة إلى برنامج لقاح فيروس كورونا المستجد".

وفي التفاصيل التي سبقت إقالة الرئيس التنفيذي، قالت الشركة إن دانيال مينيشيلا ناقش تطوير لقاح فيروس كورونا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء فريقه بالبيت الأبيض.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها أنه قد تمت دعوة مينيشيلا إلى البيت الأبيض لمناقشة الاستراتيجيات والفرص للتطوير وإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وبيّنت أن مينيشيلا صرح خلال اللقاء بأنه واثق جداً من قدرة شركته على تطوير لقاح فعال في غضون بضعة أشهر، وأنه يمكن الاعتماد على بيانات دراسة داء الكلَب في مرحلته الأولى، حيث تم تحصين جميع المتطوعين بعد تناولهم جرعة منخفضة للغاية.

وكانت صحيفة "داي فيلت" الألمانية قد قالت منذ يومين إن إدراة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضت على شركة طبية ألمانية مبالغ كبيرة للحصول الحصري على عملهم في إنتاج لقاح لفيروس كورونا.