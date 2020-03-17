منظمة الصحة العالمية: كورونا أسوأ تحدٍ يواجهه العالم

الوقت-دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى عزل كل المصابين بفيروس كورونا لوقف انتشاره، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واصفة كورونا بأنه أسوأ تحدٍ يواجه العالم.

المدير العام للمنظمة أعلن أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي سجلت في الصين، وحذّر من أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاماً والأطفال، مشيراً الى أن الأزمة الراهنة ستكون اختباراً لثقة البشرية بالعلوم.

المنظمة أبدت قلقها من انتشار الفيروس في دول فقيرة.

وكانت المنظمة أعلنت أمس الإثنين أنه "حتى الآن ليس لدينا أي دليل على وجود أي دواء معين وفعال في مواجهة وباء كوفيد 19".

وأضافت: "العلاجات الوحيدة المتوفرة حتى الآن تستند فقط إلى العرض السريري للحالات الخفيفة"، مشيرةً إلى أن "الحالات الحرجة تحتاج إلى رعاية مكثفة عبر تقديم الأوكسيجين وغيره".