الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتأليف الحكومة

الوقت-كلّف الرئيس العراقي برهم صالح عدنان الزرفي بتأليف الحكومة العراقية رسمياً.

وأفاد مراسلنا بأن الزرفي يشارك باجتماع بقصر السلام يحضره ممثلون للقوى السياسية والقضاء بانتظار ممثل الفتح.

والزرفي هو الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وشغل منصب محافظ النجف سابقاً.

وتفيد معلومات الميادين بأنه كان موجوداً في قصر السلام، وكان الأمر سيفضي إلى تكليفه الإثنين، لكنه تأجل مرة أخرى.

وأمس الإثنين، دعا تحالف "سائرون"، بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تسمية رئيس الحكومة الجديد بعد فشل الكتل الكبرى في التوصل إلى مرشح توافقي.

وجاء في بيان للتحالف "أن اللجنة السباعية المكونة من عدة قوى نيابية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتأليف الحكومة بدلاً من الحكومة المستقيلة الحالية،لذا على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قال في تغريدة على تويتر: "عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء أمر معيب".

وكان مصدر سياسي كشف، الأحد الماضي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف نعيم السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة.