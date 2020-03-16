لمكافحة كورونا.. أوزبكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى إيران

الوقت- اعلنت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين ان اوزبكستان ارسلت طائرة تحمل شحنة مساعدات انسانية تشمل مواد صحية وطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب مكتب شؤون الإعلام والمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، فقد ارسلت اوزبكستان صباح اليوم الاثنين طائرة تحمل مساعدات انسانية تحتوي على مواد صحية وطبية بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، قد اشار في تغريدة على تويتر يوم السبت الماضي الى المساعدات التي ارسلتها بعض الدول الى ايران لمكافحة تفشي فيرروس كورونا، وقال: اثر تغريدة ظريف (وزير الخارجية) واتصالاته الهاتفية، وكذلك جهود السفارات الإيرانية، فقد تم استلام مساعدات نقدية ومعدات طبية من اليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، فضلا عن مساعدات من الصين، تركيا، الامارات، المانيا، فرنسا وبريطانيا.