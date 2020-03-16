خلال مناظرة ثنائية.. بايدن وساندرز يهاجمان طريقة إدارة ترامب لملف فيروس كورونا

الوقت- هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز، خلال مناظرة ثنائية جرت بينهما أمس في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر بايدن أنه من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس و"القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس"، في إشارة إلى ترامب. وقال نائب الرئيس الأميركي السابق "كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور. الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها" البلاد.

من جهته، اتهم ساندرز ترامب بـ"تقويض" عمل الخبراء، وقال "علينا إسكات هذا الرئيس الآن".

وتعهد بايدن باختيار نائبة له إذا فاز بترشيح الحزب. وكان بايدن لمح من قبل إلى أنه قد يختار امرأة نائبة له في حال اختيار الحزب له.

وقال بايدن في المناظرة الرئاسية الحادية عشرة للحزب الديمقراطي أمس الأحد "إذا فزت بمنصب الرئيس، فإن حكومتي وإدارتي ستكون مثل الدولة، وإني أتعهد بأن أعين وأختار امرأة نائبة للرئيس. يوجد عدد من النساء مؤهلات للاضطلاع بالرئاسة غدا. سأختار امرأة نائبة لي".

وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي أودى بـ57 أميركياً حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء. ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديمقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.