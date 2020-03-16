مسؤول أمريكي يعلن تجريب أول لقاح ضد فيروس كورونا

الوقت- أعلن مسؤول أمريكي، أن اليوم الاثنين سيشهد تجربة أول لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، الذي حصد أرواح آلاف الأشخاص منذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالتي أسوشييتد برس، وفرانس برس، عن مسؤول لم تسمه، قوله، إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين؛ لأن التجربة لم تعلن بعد.

وأوضح أن التجربة ستجرى على 45 شخصا جميعهم متطوعون من فئة الشباب، والهدف من هذه التجربة هو التأكد من عدم وجود أي آثار جانبية للقاح.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن التجربة ستتم بالتعاون بين الحكومة الأمريكية، وشركتي NIH و Moderna Inc للتكنولوجيا الحيوية.

وأشار إلى أن المعاهد الوطنية للصحة، هي من ستمول التجربة التي ستجري في منشأة أبحاث في واشنطن.

وكانت صحيفة ألمانية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى لاستقطاب علماء ألمان لتركيب لقاح ضد "كورونا"، وهو ما أُثار استياء ألمانيّا.

يشار إلى أنه حتى فجر الإثنين، سجلت الإحصائيات الرسمية حول فيروس كورونا، وفاة 6439 شخصا، وإصابة 164 ألفا، تعافى منهم نحو 67 ألفا.