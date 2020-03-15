قوات مدعومة إماراتياً تمنع اجتماعاً لقوات هادي في القصر الرئاسي في عدن!

الوقت-منعت قوات مدعومة إماراتياً، اليوم الأحد، انعقاد اجتماع لحكومة هادي المنتهية ولايته في القصر الرئاسي في عدن.

وقال مصدر يمني في محافظة عدن، لوكالة الأناضول، إن "قوات من الحزام الأمني تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والمسيطرة على مداخل قصر معاشيق الرئاسي في عدن منذ أغسطس الماضي، أغلقت البوابة الرئيسة للقصر، ومنعت الفريق الحكومي من دخوله وعقد الاجتماع، وأجبرته على المغادرة".

وأضاف: إن "الفريق مكون من وزير التربية والتعليم عبد الله لملس وعدد من نواب ووكلاء عدد من الوزارات والمسؤولين الفنيين".

ورعت السعودية، مطلع نوفمبر الماضي، اتفاقاً بين طرفي النزاع في عدن (قوات هادي والمجلس الانتقالي)، تضمن عودة "الشرعية" وتفعيل سلطاتها، وإعادة تنظيم القوات كافة تحت قيادة وزارة الدفاع، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفَّذ، وسط اتهامات متبادلة.

وشهدت عدن، مطلع أغسطس الماضي، قتالاً عنيفاً بين قوات هادي ومسلحي "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، انتهى بطرد "الشرعية"، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب عليها.