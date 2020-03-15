مناظرة بين بايدن وساندرز في خضم انتخابات طغى عليها فيروس كورونا

الوقت-يتواجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية، وبيرني ساندرز، المتصدّر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء الأحد وجهاً لوجه في مناظرة تلفزيونية في إطار سباق المرشّحين الديمقراطيين الذي طغى عليه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيبدو مسرح شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية خالياً مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع أكثر من 20 مرشّحاً في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية. وتجري المناظرة عشيّة جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية الثلاثاء في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأوهايو.

وأعلن ساندرز الأربعاء أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية على الرّغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم "فعل كلّ شيء" لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

السناتور المستقلّ البالغ من العمر 78 عاماً قال خلال مؤتمر صحافي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت، إنه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن مساء الأحد.

ساندرز اعتبر أنّ هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق "ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل لهزيمة الرئيس الجمهوري"، موضحاً أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترامب "الخطير".

وكانت وسائل إعلام أميركية أكّدت أن المرشح "الديمقراطي" للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على خصمه في الحزب بيرني ساندرز في ثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب "الديمقراطي" للترشح للرئاسة الأميركية، التي جرت الثلاثاء الماضي.

بايدن، بعد فوزه في ولايات ميسوري وميسيسيبي وميشيغان، توجه إلى ساندرز بالقول إن "باستطاعتهما العمل معاً لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة".

وتُطرح تساؤلات تطرح حول قدرة بايدن على الإقناع في المناظرة، لا سيّما بعد أدائه غير المتمكّن في المناظرات السابقة ناهيك عن الأخطاء وزلات اللسان.

وجمع بايدن بفضل سلسلة انتصاراته الانتخابية حتى الآن عدداً كبيراً من المندوبين الذين سيعينون في تموز/يوليو مرشح الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، محققاً بذلك تقدماً كبيراً على ساندرز.

يذكر أنّ السلطات في ولاية لويزيانا أعلنت الجمعة إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها والتي كانت مقررة مطلع نيسان/أبريل، لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك أوّل ولاية أميركية تتخذ قراراً مماثلاً.

ووجّه المرشّحان انتقادات شديدة الخميس للطريقة التي يُدير فيها الرئيس دونالد ترامب ملفّ فيروس كورونا المستجدّ، منددين بـ"عدم كفاءته" وبـ"لجوئه إلى كراهية الأجانب".

وكان فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 2000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة 47 شخصاً، أثار انقساماً بين الجمهوريين والديمقراطيين في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.

وبدا أن الولايات المتحدة تحاول سد الثغرات في نظامها الصحي الذي يفتقر إلى تغطية شاملة، وذلك عبر إعلان مجانية إجراء الفحوص وتسهيل حصول العاطلين من العمل على التغطية اللازمة إضافة إلى رصد أموال فدرالية لتمويل برنامج التصدي لكورونا.