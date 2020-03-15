مناظرة بين بايدن وساندرز في خضم انتخابات طغى عليها فيروس كورونا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 20 رجب 1441

إخترنا لكم

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات الوقت- لا نعلم ان كانت "اسرائيل" قد مارست سحرا معينا على المملكة السعودية وجعلتها أسيرة لهذا السحر، لأنه من غير المنطقي ومن غير المعقول الاجراءات التي تقوم بها المملكة تجاه الفلسطينيين على اراضيها، من اعتقالات ومحاكمات حتى دون اعلان ...

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران الوقت- شغلت أزمة فيروس كورونا العالمية جميع الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية منذ فترة من الزمن. وفي هذا السياق تسعى جميع الحكومات وتبذل قصارى جهدها لمنع أو الحد من انتقال وانتشار الفيروس بشكل أكبر...

استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية أم إنها انتصار من دون خسائر؟ الوقت- على الرغم من أن فرضية الضغط على الولايات المتحدة تبدو خطيرة جداً، إلا أن نجاحها سيستغرق وقتًا طويلًا وسيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، ومع ذلك فإن مؤيدي الفرضية الاولى لا يزال يمكنهم استخدام هذه التصريحات التي أطلقتها السلطات الروسية كأداة للدعاية على طاولة المفاوضات مع "أوبك".

ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين الوقت- وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال ، تم القبض على ثلاثة أعضاء بارزين من العائلة المالكة يوم الجمعة من قبل المحكمة الملكية السعودية. ومن بين هؤلاء الأمراء ولي العهد السابق محمد بن نايف وابن أخيه سلمان بن عبد العزيز ، وشقيق الملك أحمد بن عبد العزيز ، بالإضافة إلى أحد أشقاء محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، والذي يدعى نواف بن نايف.

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية الوقت- منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، لم تتوقف عملية الضغوط المتعمدة على الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة ومن قبل عشرات...

أخبار

قوات مدعومة إماراتياً تمنع اجتماعاً لقوات هادي في القصر الرئاسي في عدن!

قوات مدعومة إماراتياً تمنع اجتماعاً لقوات هادي في القصر الرئاسي في عدن!

الوقت-منعت قوات مدعومة إماراتياً، اليوم الأحد، انعقاد اجتماع لحكومة هادي

وسط إجراءات صحية مشددة.. الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم الوقت-توجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية،

اتساع رقعة كورونا في أوروبا وترامب غير مصاب بالفيروس الوقت-تتسع رقعة انتشار فيروس كورونا في أوروبا مع ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 190 وتسجيل نحو 1500 حالة جديدة من بينهم زوجة رئيس الوزراء الإسباني، فيما أعلنت السلطات إقفال البلاد لـ15 يوماً.

مناظرة بين بايدن وساندرز في خضم انتخابات طغى عليها فيروس كورونا الوقت-يتواجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح

البنتاغون: جنديان أميركيان في حالة خطرة جراء الهجوم الصاروخي في العراق الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن 2 من الجنود الأميركيين الثلاثة الذين أصيبوا في هجوم صاروخي في العراق، حالتهما

نتنياهو يقترح مجدداً تشكيل حكومة "طوارئ وطنية" برئاسته الوقت-أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنّه عرض مرة أخرى اليوم

أسوأ سيناريوهات كورونا.. وفاة 1.7 مليون أمريكي الوقت-وضع خبراء صحة أمريكيون أسوأ سيناريو محتمل حول انتشار فيروس "كورونا"

ترامب يستغل حرب ابن سلمان النفطية: سنملأ مخزوننا "للآخر" الوقت-فيما يبدو أنه استغلال لانتشار فيروس كورونا والحرب النفطية التي يشنها ولي العهد السعودي ضد روسيا التي

الخارجية الإيرانية تعرب عن اعتراضها من التّهم الأميركية حول معسكر التاجي الوقت-أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن دائرة الشؤون الأميركية في الخارجية الإيرانية

طبيب البيت الأبيض: هذا ما سنفعله بترامب حالياً! الوقت-أعلن البيت الأبيض أن طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن توجه خطاباً "شديد اللهجة" لبكين احتجاجاً على اتهامها بانتشار كورونا الوقت-استدعت وزارة الخارجية الأميركية السفير الصيني لدى واشنطن، أمس الجمعة، للاحتجاج على تعليقات بكين التي

قتلى في صفوف "المجلس الإنتقالي" ومواجهات في عدد من المحافظات اليمنية الوقت-أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع جنوب اليمن، مقتل 11 عنصراً من قوات المجلس

قصف جديد يستهدف الجناح الأميركي في قاعدة التاجي الوقت-أعلنت مصادر عراقية في بغداد عن هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف الجناح

خطوة انقلابية.. قوات مدعومة إماراتياً تقتحم مطار عدن الوقت-صعدت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من خطواتها الانقلابية

شمخاني يرجّح وجود صلة بين واشنطن ومُخطط اغتيال سليماني والمهندس الوقت-قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه خلال سفره إلى العراق طلب

ترامب يعلن حالة الطوارىء.. لمواجهة "كورونا" الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

السيد نصر الله: إمكاناتنا بالتصرّف لمواجهة "كورونا" وعلينا خوض المعركة بروحية من يريد أن ينتصر الوقت-قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن العالم يخوض معركة ضد هدف لا يزال مجهولاً

دمشق تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا الوقت-أعلنت وزارة الصحة السورية عدم تسجيل أية إصابة

وزير برازيلي مصاب بـ"كورونا" التقى ترامب الوقت-وضعت السلطات البرازيلية الرئيس جايير بولسونارو تحت الملاحظة الطبية؛ وذلك خشية إصابته بفيروس

طبيب في الكونغرس الأمريكي: إصابة 46% من أمريكا بكورونا! الوقت-توقع طبيب في الكونغرس الأمريكي أن ما بين....

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق

في ذروة العقوبات والتنافس الدولي.. الإنجازات الإيرانية في مجال الطائرات من دون طيار تذهل العالم + صور

قدرات وعقبات عودة عادل عبد المهدي إلى السُلطة

استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية أم إنها انتصار من دون خسائر؟

لماذا تدخلت واشنطن مجدداً في اليمن وما علاقة الإمارات؟

تحليل ضربات طائرات الجيش التركي المسيرة على الدفاعات السورية

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا

كيف كان ردّ الجيش السوري على تحركات الجماعات المسلحة في المناطق الشمالية لمدينة درعا؟

نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: مقر “الشفاء” يعبئ جميع طاقات الحرس الثوري والتعبئة لمكافحة كورونا

الرئيس الإيراني: الشعب لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية

الأمم المتحدة: على العالم أن يساعد إيران بعد تفشي "كورونا"

في ضوء العلاقات العميقة بين البلدين.. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يزور العراق

الفرق بين "أردوغان في أنقرة" و"أردوغان في موسكو"

إصابة نادين دوريس بفيروس كورونا

موسوي: لسنا ملزمين بالإجابة على كل ادعاء تطرحه الوكالة الذرية

الرئيس الإيراني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة مرض كورونا

رحماني فضلي: كل محافظة يجب أن تتحول إلى قلعة حصينة أمام كورونا

من هو "أبو فدك" خليفة الشهيد المهندس؟

مؤتمر ميونيخ الأمني: من خطة "هرمز" للسلام إلى حرب القوى

قطر؛ التطبيع في الوقت القاتل

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله!

الاخفاقات الاقتصادية والجرائم الوحشية.. كيف كان حُكم الملك "سلمان" خلال الخمس سنوات الماضية؟

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق

توازن الردع الثالثة: أبعاد ودلالات

"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة الإسرائيلية؟

أردوغان: مقتل جنديين تركيين في ليبيا

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا

الائتلاف الأصولي يفوز بمقاعد طهران في الانتخابات التشريعية وفق النتائج الأولية

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

الخيارات المحتملة امام أردوغان في ادلب

الزحف نحو التطبيع.. السعودية في المقدمة

معرکة إدلب.. وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مناظرة بين بايدن وساندرز في خضم انتخابات طغى عليها فيروس كورونا

الأحد 20 رجب 1441
 
 
 
 
 
مناظرة بين بايدن وساندرز في خضم انتخابات طغى عليها فيروس كورونا

مناظرة بين بايدن وساندرز في خضم انتخابات طغى عليها فيروس كورونا

الوقت-يتواجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح

مواضيع ذات صلة

السفارة الروسية بواشنطن: مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية مجرد تكهنات

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

زاخاروفا: الذين يزعمون التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية يعرّضون الشعب الأمريكي للسخرية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-يتواجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية، وبيرني ساندرز، المتصدّر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء الأحد وجهاً لوجه في مناظرة تلفزيونية في إطار سباق المرشّحين الديمقراطيين الذي طغى عليه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيبدو مسرح شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية خالياً مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع أكثر من 20 مرشّحاً في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية. وتجري المناظرة عشيّة جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية الثلاثاء في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأوهايو.

وأعلن ساندرز الأربعاء أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية على الرّغم من سلسلة  الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم "فعل كلّ شيء" لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

السناتور المستقلّ البالغ من العمر 78 عاماً قال خلال مؤتمر صحافي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت، إنه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن مساء الأحد.

ساندرز اعتبر أنّ هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق "ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل لهزيمة الرئيس الجمهوري"، موضحاً أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترامب "الخطير".

وكانت وسائل إعلام أميركية أكّدت أن المرشح "الديمقراطي" للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على خصمه في الحزب بيرني ساندرز في ثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب "الديمقراطي" للترشح للرئاسة الأميركية، التي جرت الثلاثاء الماضي.

بايدن، بعد فوزه في ولايات ميسوري وميسيسيبي وميشيغان، توجه إلى ساندرز بالقول إن "باستطاعتهما العمل معاً لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة".

وتُطرح تساؤلات تطرح حول قدرة بايدن على الإقناع في المناظرة، لا سيّما بعد أدائه غير المتمكّن في المناظرات السابقة ناهيك عن الأخطاء وزلات اللسان.

وجمع بايدن بفضل سلسلة انتصاراته الانتخابية حتى الآن عدداً كبيراً من المندوبين الذين سيعينون في تموز/يوليو مرشح الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، محققاً بذلك تقدماً كبيراً على ساندرز.

يذكر أنّ السلطات في ولاية لويزيانا أعلنت الجمعة إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها والتي كانت مقررة مطلع نيسان/أبريل، لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك أوّل ولاية أميركية تتخذ قراراً مماثلاً.

ووجّه المرشّحان انتقادات شديدة الخميس للطريقة التي يُدير فيها الرئيس دونالد ترامب ملفّ فيروس كورونا المستجدّ، منددين بـ"عدم كفاءته" وبـ"لجوئه إلى كراهية الأجانب".

وكان فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 2000 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة 47 شخصاً، أثار انقساماً بين الجمهوريين والديمقراطيين في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.

وبدا أن الولايات المتحدة تحاول سد الثغرات في نظامها الصحي الذي يفتقر إلى تغطية شاملة، وذلك عبر إعلان مجانية إجراء الفحوص وتسهيل حصول العاطلين من العمل على التغطية اللازمة إضافة إلى رصد أموال فدرالية لتمويل برنامج التصدي لكورونا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب بيرني ساندرز جو بايدن جورجيا الانتخابات الرئاسية الأميركية الحزب الديمقراطي الأميركي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء