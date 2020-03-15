نتنياهو يقترح مجدداً تشكيل حكومة "طوارئ وطنية" برئاسته

الوقت-أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنّه عرض مرة أخرى اليوم على زعيم حزب "أزرق أبيض" بني غانتس الانضمام إلى حكومة "طوارئ وطنية" برئاسته لمدة 6 أشهر، وتقاسم المناصب الوزارية بالتساوي.

نتنياهو اعتبر في كلمة له اليوم الأحد، أنّه "أمام وضع الطوارئ العالمي والوطني، نحن ملزمون جداً بتوحيد القوى وإقامة حكومة قويّة ومستقرة تستطيع أن تقر ميزانية وتتخذ قرارات صعبة".

وشرح نتنياهو أنّ الحكومة التي يقترحها "تعمل لمدة 6 أشهر والمناصب الوزارية تقسم بالتساوي، ولا يستطيع رئيس الحكومة أن يقيل وزراء من أزرق أبيض، فيما لا يستطيع الحزب أن يحجب الثقة عن رئيس الحكومة".

كما أشار نتنياهو إلى أنّه في نهاية فترة الستة أشهر "نعود إلى الوضع القائم اليوم".

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بني غانتس للاجتماع به وعقد لقاء بين طواقم المفاوضات من أجل تشكيل حكومة، كما دعا كلاً من عمير بيرتس وأفيغدور ليبرمان لـ"إظهار المسؤولية والإنضمام إلى كل حكومة نشكلها".

وانتشرت صورة لجلسة مشاورات ممثلي حزب الليكود مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، للتكليف بتشكيل حكومة، تظهر كيف يحافظون على مسافة فيما بينهم للحد من انتشار "كورونا".

يذكر أنّ نتنياهو كان دعا منذ يومين إلى "وضع السياسية جانباً وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لأجل مسمى".

نتنياهو قال في مؤتمر صحافي خاص بآخر تطورات تفشي فيروس كورونا: "عشية حرب الأيام الستة قبل 53 عاماً، قامت في إسرائيل حكومة طوارئ وطنية، والظروف التي تعيشها البلاد في مواجهة انتشار كورونا تحتم علينا ترك السياسة جانباً، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لفترة محددة، ثم بعد ذلك يمكننا العودة إلى حيث توقف الجدال بيننا".

من جهته أعلن رئيس حزب "أزرق أبيض"، بزعامة بني غانتس، في بيان أنه "على استعداد لمناقشة تشكيل حكومة طوارئ وطنية واسعة تُمثل فيها كل الكتل البرلمانية في الكنيست".