ترامب يستغل حرب ابن سلمان النفطية: سنملأ مخزوننا "للآخر"

الوقت-فيما يبدو أنه استغلال لانتشار فيروس كورونا والحرب النفطية التي يشنها ولي العهد السعودي ضد روسيا التي أدت إلى انهيار أسعار النفط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطياتها الاستراتيجية.

وقال: "بناء على أسعار النفط... وجهت وزير الطاقة بشراء، بسعر جيد للغاية، كميات ضخمة من النفط الخام للتخزين، ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.. سنملأه لآخره."

وانهارت أسعار النفط إلى حوالي 30 دولارا للبرميل بفعل تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وبعد أن شنت السعودية وروسيا مطلع الأسبوع حربا على حصص السوق عن طريق ضخ الخام بأقصى طاقة.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية، إن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المخزن في سلسلة مغارات بامتداد سواحل تكساس ولويزيانا، يستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط. ولم يذكر حجم النفط الذي سَيُشترى للتخزين في الاحتياطي، الذي يوجد فيه حاليا 635 مليون برميل.

وتحدث ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا الاثنين 9 آذار/ مارس الجاري، وناقش معه أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان: "أمس، تحدث الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. الرئيس وولي العهد ناقشا أسواق الطاقة العالمية وقضايا أخرى مهمة إقليمية وثنائية".

وألقى ترامب باللوم أمس الاثنين على المعركة النفطية بين السعودية وروسيا في هبوط أسعار الأسهم الأمريكية، وقال إن تراجع أسعار النفط سيكون مفيدا للمستهلكين الأمريكيين.