قصف جديد يستهدف الجناح الأميركي في قاعدة التاجي

الوقت-أعلنت مصادر عراقية في بغداد عن هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف الجناح الأميركي في قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية.

ولفتت إلى أن الجناح الأميركي في قاعدة التاجي استُهدف بـ24 صاروخاً. كما أفاد بتحليق كثيف للطائرات الأميركية في أجواء عدد من مناطق العاصمة العراقية.

وأضافت أنه تم العثور على 7 منصات للصواريخ استخدمت في استهداف الجناح الأميركي في المعسكر.

كما أفادت المصادر أن معلومات خاصة تؤكد أن قيادة العمليات المشتركة لم تكن على علم باستهداف الأميركيين لفصائل المقاومة.

هذا وأفادت مصادر أخرى، أمس الجمعة، أن طيراناً حربياً أميركياً كثيفاً حلّق في سماء القائم ومحيطها عند الحدود العراقية السورية. ولفتت المصادر إلى أن القصف المدفعي عند الحدود يرجّح أنه أميركي.

من جهتها، كانت معلومات أفادت، الأربعاء الفائت، بوقوع إصابات في صفوف عناصر من التحالف الأميركي في جناحهم داخل قاعدة التاجي العراقية، من ضمنها مقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني، وإصابة أكثر من 10 من جنسيات مختلفة.

فيما ذكرت مصادر أن سماء الأنبار شهدت تحليقاً كثيفاً لطائرات حربية أميركية، مشيرةً إلى أن قاعدة عين الأسد شهدت حركة للمروحيات.