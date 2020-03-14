شمخاني يرجّح وجود صلة بين واشنطن ومُخطط اغتيال سليماني والمهندس

الوقت-قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه خلال سفره إلى العراق طلب من المسؤولين هناك الكشف عن العملاء المحليين المشاركين في عملية اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وفي تغريدة له على "تويتر " أضاف شمخاني "يبدو أن هناك صلة بين مخطط اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، وزعم واشنطن بشنّ هجوم صاروخي على قاعدة التاجي في بغداد".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي موسوي اليوم، إن على ترامب تجنب نشر "فيروس اتهام الآخرين" لتبرير سلوكه غير العقلاني، والتهرّب من المسؤولية.

ويذكر أن الشهيد الفريق سليماني والمهندس تمّ اغتيالهما في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.