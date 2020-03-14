ترامب يعلن حالة الطوارىء.. لمواجهة "كورونا"

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصرح ترامب في كلمة مباشرة اليوم الجمعة أن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة الفيروس.

وأضاف أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنباً لانتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وأضافت أن الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن.