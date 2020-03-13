الأمم المتحدة: على العالم أن يساعد إيران بعد تفشي "كورونا"

الوقت-ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول لمساعدة إيران في محنتها مع تفشي وباء كورونا فيها، مؤكداً حرص أجهزة المنظمة الدولية على تقديم كل الدعم الذي تستطيع تقديمه في هذا الخصوص.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق لما تتعرّض له إيران في هذه الأوضاع الصعبة، وذلك في معرض الرد على رسالة بعثها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إليه، تُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن تفشي كورونا في إيران، وتأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية السلبي في المعالجة.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن بلاده "طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه إيران بشدة".

يأتي ذلك بعد إعلان مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.