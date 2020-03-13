الأمم المتحدة: على العالم أن يساعد إيران بعد تفشي "كورونا"

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  الجمعة 18 رجب 1441

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السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات الوقت- لا نعلم ان كانت "اسرائيل" قد مارست سحرا معينا على المملكة السعودية وجعلتها أسيرة لهذا السحر، لأنه من غير المنطقي ومن غير المعقول الاجراءات التي تقوم بها المملكة تجاه الفلسطينيين على اراضيها، من اعتقالات ومحاكمات حتى دون اعلان ...

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران الوقت- شغلت أزمة فيروس كورونا العالمية جميع الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية منذ فترة من الزمن. وفي هذا السياق تسعى جميع الحكومات وتبذل قصارى جهدها لمنع أو الحد من انتقال وانتشار الفيروس بشكل أكبر...

استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية أم إنها انتصار من دون خسائر؟ الوقت- على الرغم من أن فرضية الضغط على الولايات المتحدة تبدو خطيرة جداً، إلا أن نجاحها سيستغرق وقتًا طويلًا وسيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، ومع ذلك فإن مؤيدي الفرضية الاولى لا يزال يمكنهم استخدام هذه التصريحات التي أطلقتها السلطات الروسية كأداة للدعاية على طاولة المفاوضات مع "أوبك".

ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين الوقت- وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال ، تم القبض على ثلاثة أعضاء بارزين من العائلة المالكة يوم الجمعة من قبل المحكمة الملكية السعودية. ومن بين هؤلاء الأمراء ولي العهد السابق محمد بن نايف وابن أخيه سلمان بن عبد العزيز ، وشقيق الملك أحمد بن عبد العزيز ، بالإضافة إلى أحد أشقاء محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، والذي يدعى نواف بن نايف.

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية الوقت- منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، لم تتوقف عملية الضغوط المتعمدة على الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة ومن قبل عشرات...

أخبار

وزير برازيلي مصاب بـ"كورونا" التقى ترامب

وزير برازيلي مصاب بـ"كورونا" التقى ترامب

الوقت-وضعت السلطات البرازيلية الرئيس جايير بولسونارو تحت الملاحظة الطبية؛ وذلك خشية إصابته بفيروس

طبيب في الكونغرس الأمريكي: إصابة 46% من أمريكا بكورونا! الوقت-توقع طبيب في الكونغرس الأمريكي أن ما بين....

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واشنطن بوست: مستشارو ترامب يعترفون بفشله حول كورونا الوقت-قالت صحيفة "واشنطن بوست"حتى ترامب الذي يعاني من حساسية تجاه الاعتراف بالخطأ علم أنه أخطأ

إصابة أرتيتا بـ "كورونا" ولاعبو أرسنال في العزل الذاتي... واجتماع طارىء لرابطة الدوري الوقت-أعلن أرسنال الإنكليزي أن مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا أصيب بفيروس "كورونا" وسيخضع

بكين: الجيش الأميركي ربما أدخل كورونا إلى الصين الوقت-قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، يوم الخميس، إن الجيش الأميركي

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رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا الوقت-أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني ضرورة تعبئة وتنسيق جميع الطاقات في الحكومة وسائر القطاعات والاجهزة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وزير الخارجية الإيراني يطالب صندوق النقد الدولي بتسهیل حصولها على دعم مالي لمكافحة كورونا الوقت-دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صندوق النقد الدولي لتوفير امكانية حصول ايران على تسهیلات خارجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وزير الصحة الإيراني يعلن السيطرة على الموجة العاصفة لكورونا الوقت-أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عن السيطرة على الموجة العاصفة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في محافظتي قم جنوب طهران وجيلان شمال ايران.

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات بالقدس المحتلة واعتداءات للمستوطنين بالخليل الوقت-اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأربعاء، امرأة فلسطينية من مدينة القدس المحتلة، مع نجلها وشابين آخرين، واعتدت عليهم بالضرب المبرح أمام أحد مراكز الاحتلال بالمدينة.

كاظمي ابدي: الحظر الأميركي أثار مشكلة لعلاج الجرحى الكيمياويين في إيران الوقت-أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي، ان الحظر الاميركي خلق مشكلات في توفير الدواء وتقديم العلاج للجرحى الكيمياويين في ايران.

اختيار مندوب إيران مساعدا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية رغم معارضة أمريكا الوقت-تم اختيار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية علي رضا كاظمي ابدي من قبل المجموعة الاسيوية مساعدا لرئيس المنظمة.

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طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري الوقت-التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين للبحث بشان سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

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أخبار

الأمم المتحدة: على العالم أن يساعد إيران بعد تفشي "كورونا"

الجمعة 18 رجب 1441
 
 
 
 
 
الأمم المتحدة: على العالم أن يساعد إيران بعد تفشي "كورونا"

الأمم المتحدة: على العالم أن يساعد إيران بعد تفشي "كورونا"

الوقت-ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول لمساعدة إيران في محنتها مع تفشي وباء كورونا فيها،

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الوقت-ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول لمساعدة إيران في محنتها مع تفشي وباء كورونا فيها، مؤكداً حرص أجهزة المنظمة الدولية على تقديم كل الدعم الذي تستطيع تقديمه في هذا الخصوص.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق لما تتعرّض له إيران في هذه الأوضاع الصعبة، وذلك في معرض الرد على رسالة بعثها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إليه، تُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن تفشي كورونا في إيران، وتأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية السلبي في المعالجة.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن بلاده "طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه إيران بشدة".

يأتي ذلك بعد إعلان مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.

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إيران الأمم المتحدة محمد جواد ظريف فيروس كورونا الحصار الاقتصادي

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