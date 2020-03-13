إصابة أرتيتا بـ "كورونا" ولاعبو أرسنال في العزل الذاتي... واجتماع طارىء لرابطة الدوري

الوقت-أعلن أرسنال الإنكليزي أن مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا أصيب بفيروس "كورونا" وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.

وأغلق النادي مركز التدريبات بشكل مؤقّت.

وأضاف أرسنال في بيان: ”أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنصّ قواعد الحكومة. نتوقّع أن يكون العدد كبيراً بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي“.

وأعلن برايتون تأجيل مباراته أمام ضيفه أرسنال التي كانت مقرّرة غداً السبت ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي بسبب إصابة أرتيتا بالفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي لبرايتون بول باربر فى بيان: "إنه أمر ضروري جداً أن تُمنح الأولوية لصحة وسلامة الافراد، ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم تأجيل مباراة السبت"، فيما ذكر النادي على صفحته في "تويتر": "نؤكّد أن مباراة السبت ضد أرسنال تأجّلت".

إلى ذلك، تعقد رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الجمعة للنظر في مصير المباريات المقبلة بعد إعلان إصابة أرتيتا بالفيروس وخضوع لاعبي أرسنال للعزل الذاتي.

وأضافت الرابطة في بيان: ”في ضوء ما أعلنه أرسنال الليلة (أمس) بتأكيد إصابة مدرب الفريق الأول ميكل أرتيتا بفيروس كورونا ستعقد رابطة الدوري اجتماعاً طارئاً صباح الغد (اليوم)“.