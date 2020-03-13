موسوي: على ترامب تجنب نشر "فيروس اتهام الآخرين" لتبرير سلوكه غير العقلاني

الوقت-علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجمات الأخيرة على العراق.

وقال موسوي اليوم الجمعة، إن واشنطن لا يمكنها تحميل الآخرين عواقب وجودها غير القانوني في العراق، وردة فعل شعبه على اغتيال القادة.

وأشار إلى أنه على ترامب "إعادة النظر بشكل كامل في حضور قواته في المنطقة، بدلاً من رمي اتهامات لا أساس لها".

كما لفت إلى أن على ترامب تجنب بشدة نشر "فيروس اتهام الآخرين" لتبرير السلوك غير العقلاني والتهرّب من المسؤولية.

وكانت طائرات أميركية قد نفّذ غارات جوية فجر اليوم الجمعة على مواقع للجيش العراقي والحشد الشعبي، في جرف الصخر، وصلاح الدين والهري في البوكمال ونقاط أخرى. فيما أفادت مصادر بتعرّض مواقع للجيش العراقي للقصف أيضاً.

وأشارت معلومات إلى استشهاد خمسة جنود من القوات العراقية بالعدوان الأميركي، الذي طال معمل الصناعات الحربية في جرف الصخر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "الطائرات الأميركية نفذت ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع كتائب حزب الله العراق في مناطق مختلفة، ومنشآت تخزين الأسلحة المستهدفة شملت مواقع أسلحة استخدمت لمهاجمة القوات الأميركية".

هذا وأفادت مصادر في العراق بأنه لم يصدر أي موقف رسمي عراقي لغاية الآن حول الاعتداء الأميركي، لافتاً إلى أن فصائل المقاومة العراقية لا تعوّل على الحل السياسي وهي لا تثق بالرئاسات.