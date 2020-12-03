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  الخميس 17 رجب 1441

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كاظمي ابدي: الحظر الأميركي أثار مشكلة لعلاج الجرحى الكيمياويين في إيران

الوقت-أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي، ان الحظر الاميركي خلق مشكلات في توفير الدواء وتقديم العلاج للجرحى الكيمياويين في ايران.

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غريب آبادي: الوكالة الدولية لم تقدم وثائق مقبولة بشأن تفتيش مكانين في إيران الوقت-أعلن مندوب ايران لدى الوكالة للطاقة الذرية، يوم الاربعاء، ان الوكالة الدولية لم تقدم اي دليل حقوقي وموثق بشأن الوصول الى مكانين في ايران لاجراء عمليات تفتيش، وقال: ان الاستنساخات عن الأوراق المقدمة الى ايران لا هي اصلية ولا هي من المصادر المفتوحة.

طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري الوقت-التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين للبحث بشان سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

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إصابة نادين دوريس بفيروس كورونا الوقت-أعلنت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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الرئيس الإيراني: الشعب لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية الوقت-اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني الكوادر الطبية والصحية في البلاد بانهم في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا.

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أخبار

طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري

الخميس 17 رجب 1441
 
 
 
 
 
طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري
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الوقت-التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين للبحث بشان سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول المشاكل القائمة في مسار تطوير العلاقات التجارية بين ايران وروسيا وسبل تنمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

واشار السفير الايراني الى المستوى الراهن للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين داعيا القطاع الخاص في البلدين الى المزيد من الجدية في الاستفادة من ارادة قادة البلدين والامكانيات الموفرة من قبل الحكومتين لتعزيز المبادلات الاقتصادية.

ونوه جلالي كذلك الى اهمية التعاون بين المحافظات الايرانية والروسية والاهتمام الخاص من كبار كبار مسؤولين البلدين لهذا الامر ، معتبرا هذا التعاون بانه يشكل امكانية مناسبة للقطاع الخاص في البلدين لاستثمار الطاقات واسواق المناطق المختلفة في البلدين.

من جانبه اشار رئيس غرفة الصناعة والتجارية الروسية الى رغبة التجار الروس للتعاون والتواجد في السوق الايرانية كسوق كبيرة وذات مجالات واسعة للتعاون، واصفا السوق الروسية بانها مفتوحة تماما وراغبة بالاستفادة من السلع الايرانية داعيا للمزيد من حضور التجار وناشطي القطاع الخاص الايراني في هذه السوق.

ولفت كاتيرين الى المشاكل الحاصلة للتجار اثر تفشي فيروس كورونا واعتبر هذه المشاكل بانها موقتة واكد ارادة الجانب الروسي الراسخة للعبور من المشاكل الراهنة والمزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين معربا عن امله بالقضاء قريبا على هذا الفيروس واستئناف البرامج المرسومة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

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كلمات مفتاحية :

التبادل التجاري جلالي فيروس كورونا

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