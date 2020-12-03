طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري

الوقت-التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين للبحث بشان سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول المشاكل القائمة في مسار تطوير العلاقات التجارية بين ايران وروسيا وسبل تنمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

واشار السفير الايراني الى المستوى الراهن للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين داعيا القطاع الخاص في البلدين الى المزيد من الجدية في الاستفادة من ارادة قادة البلدين والامكانيات الموفرة من قبل الحكومتين لتعزيز المبادلات الاقتصادية.

ونوه جلالي كذلك الى اهمية التعاون بين المحافظات الايرانية والروسية والاهتمام الخاص من كبار كبار مسؤولين البلدين لهذا الامر ، معتبرا هذا التعاون بانه يشكل امكانية مناسبة للقطاع الخاص في البلدين لاستثمار الطاقات واسواق المناطق المختلفة في البلدين.

من جانبه اشار رئيس غرفة الصناعة والتجارية الروسية الى رغبة التجار الروس للتعاون والتواجد في السوق الايرانية كسوق كبيرة وذات مجالات واسعة للتعاون، واصفا السوق الروسية بانها مفتوحة تماما وراغبة بالاستفادة من السلع الايرانية داعيا للمزيد من حضور التجار وناشطي القطاع الخاص الايراني في هذه السوق.

ولفت كاتيرين الى المشاكل الحاصلة للتجار اثر تفشي فيروس كورونا واعتبر هذه المشاكل بانها موقتة واكد ارادة الجانب الروسي الراسخة للعبور من المشاكل الراهنة والمزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين معربا عن امله بالقضاء قريبا على هذا الفيروس واستئناف البرامج المرسومة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.