کيف يتعامل الکيان الإسرائيلي مع رجال الدين الشيعة في أذربيجان؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 17 رجب 1441

إخترنا لكم

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات الوقت- لا نعلم ان كانت "اسرائيل" قد مارست سحرا معينا على المملكة السعودية وجعلتها أسيرة لهذا السحر، لأنه من غير المنطقي ومن غير المعقول الاجراءات التي تقوم بها المملكة تجاه الفلسطينيين على اراضيها، من اعتقالات ومحاكمات حتى دون اعلان ...

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران الوقت- شغلت أزمة فيروس كورونا العالمية جميع الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية منذ فترة من الزمن. وفي هذا السياق تسعى جميع الحكومات وتبذل قصارى جهدها لمنع أو الحد من انتقال وانتشار الفيروس بشكل أكبر...

استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية أم إنها انتصار من دون خسائر؟ الوقت- على الرغم من أن فرضية الضغط على الولايات المتحدة تبدو خطيرة جداً، إلا أن نجاحها سيستغرق وقتًا طويلًا وسيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، ومع ذلك فإن مؤيدي الفرضية الاولى لا يزال يمكنهم استخدام هذه التصريحات التي أطلقتها السلطات الروسية كأداة للدعاية على طاولة المفاوضات مع "أوبك".

ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين الوقت- وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال ، تم القبض على ثلاثة أعضاء بارزين من العائلة المالكة يوم الجمعة من قبل المحكمة الملكية السعودية. ومن بين هؤلاء الأمراء ولي العهد السابق محمد بن نايف وابن أخيه سلمان بن عبد العزيز ، وشقيق الملك أحمد بن عبد العزيز ، بالإضافة إلى أحد أشقاء محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، والذي يدعى نواف بن نايف.

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية الوقت- منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، لم تتوقف عملية الضغوط المتعمدة على الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة ومن قبل عشرات...

أخبار

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا

الوقت-أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني ضرورة تعبئة وتنسيق جميع الطاقات في الحكومة وسائر القطاعات والاجهزة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وزير الخارجية الإيراني يطالب صندوق النقد الدولي بتسهیل حصولها على دعم مالي لمكافحة كورونا الوقت-دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صندوق النقد الدولي لتوفير امكانية حصول ايران على تسهیلات خارجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وزير الصحة الإيراني يعلن السيطرة على الموجة العاصفة لكورونا الوقت-أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عن السيطرة على الموجة العاصفة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في محافظتي قم جنوب طهران وجيلان شمال ايران.

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات بالقدس المحتلة واعتداءات للمستوطنين بالخليل الوقت-اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأربعاء، امرأة فلسطينية من مدينة القدس المحتلة، مع نجلها وشابين آخرين، واعتدت عليهم بالضرب المبرح أمام أحد مراكز الاحتلال بالمدينة.

كاظمي ابدي: الحظر الأميركي أثار مشكلة لعلاج الجرحى الكيمياويين في إيران الوقت-أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي، ان الحظر الاميركي خلق مشكلات في توفير الدواء وتقديم العلاج للجرحى الكيمياويين في ايران.

اختيار مندوب إيران مساعدا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية رغم معارضة أمريكا الوقت-تم اختيار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية علي رضا كاظمي ابدي من قبل المجموعة الاسيوية مساعدا لرئيس المنظمة.

غريب آبادي: الوكالة الدولية لم تقدم وثائق مقبولة بشأن تفتيش مكانين في إيران الوقت-أعلن مندوب ايران لدى الوكالة للطاقة الذرية، يوم الاربعاء، ان الوكالة الدولية لم تقدم اي دليل حقوقي وموثق بشأن الوصول الى مكانين في ايران لاجراء عمليات تفتيش، وقال: ان الاستنساخات عن الأوراق المقدمة الى ايران لا هي اصلية ولا هي من المصادر المفتوحة.

طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري الوقت-التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين للبحث بشان سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

طلاب إيران في رسالتهم للأمم المتحدة يرفضون الاعتداءات ضد مسلمي الهند الوقت-أرسل جمع من طلاب الجامعات الإيرانية رسالة الى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبيين بقوف الممارسات العنصرية التي تقوم بها مجموعات متطرفة بحق المسلمين في الهند.

موسوي: وزير خارجية بريطانيا ليس مؤهلا لتحديد سياسة إيران الوقت-وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية البريطاني دومينيك روب بانها غير بناءة، معتبرا اياه بانه ليس في موقع يؤهله لتحديد منهج سياسة ايران.

الرئيس الإيراني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة مرض كورونا الوقت-أعلن رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن جميع أجهزة الدولة مستنفرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داعيا الى العمل على قطع سلسلة انتشار الفيروس، والتقليل من الحركة والتردد الى ادنى حد سواء داخل المحافظات أو بين المدن.

موسوي: لسنا ملزمين بالإجابة على كل ادعاء تطرحه الوكالة الذرية الوقت-أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحترم كيانها وتتجنب الاهتمام بالمزاعم، مضيفا أن ايران اجابت على اسئلة الوكالة لكن هذه الاسئلة يجب ان تكون فنية وحقوقية بعيدا عن التسيس من قبل بعض الانظمة .

السودان…الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال حمدوك الوقت-أكدت الشرطة السودانية أن موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تم استهدافه أمس بعبوة متفجرة تزن 750 جراما زُرعت على جانب الطريق.

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1000 الوقت-تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 1000 إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

إصابة نادين دوريس بفيروس كورونا الوقت-أعلنت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

نائب وزير الخارجية الروسي: القضية النووية يجب حلها بعيدا عن التسييس الوقت-أعلن مساعد الخارجية كبير المفاوضين الروس في الاتفاق النووي سيرغي ريابكوف، ضرورة حل وتسوية القضية الاخيرة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة تقنية تماما وبعيدا عن اي تسييس.

الرئيس الإيراني: الشعب لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية الوقت-اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني الكوادر الطبية والصحية في البلاد بانهم في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا.

وفد منظمة الصحة العالمية یشید بإجراءات إيران لمكافحة كورونا الوقت-اعتبر وفد منظمة الصحة العالمية الاجراءات المتخذة على مستوى الجامعات ومدينة طهران بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا بانها قيمة وجديرة بالاشادة.

محكمة القدس المحتلة ترد طلب نتنياهو لإرجاء محاكمته الوقت-ردّت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء طلب رئيس الوزراء

جيفري: لا نفكر في نشر قوات برية أميركية على الأرض في سوريا الوقت-قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غريب آبادي: الوكالة الدولية لم تقدم وثائق مقبولة بشأن تفتيش مكانين في إيران

کيف يتعامل الکيان الإسرائيلي مع رجال الدين الشيعة في أذربيجان؟

كاظمي ابدي: الحظر الأميركي أثار مشكلة لعلاج الجرحى الكيمياويين في إيران

وزير الصحة الإيراني يعلن السيطرة على الموجة العاصفة لكورونا

كيف كشف كورونا عن الوجه الغربي من وراء القناع؟

وزير الخارجية الإيراني يطالب صندوق النقد الدولي بتسهیل حصولها على دعم مالي لمكافحة كورونا

اختيار مندوب إيران مساعدا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية رغم معارضة أمريكا

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين؛ الأهداف والتداعيات

الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات بالقدس المحتلة واعتداءات للمستوطنين بالخليل

جمع الأضداد في حكومة ضعيفة.. توافق علی إزالة نتنياهو

طهران وموسكو يبحثان بشأن سبل تنمية التبادل التجاري

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

في ضوء العلاقات العميقة بين البلدين.. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يزور العراق

ظريف: نتعاون بشكلٍ وثيق مع "الصحة العالمية" لمكافحة "كورونا"

هبوط حاد في بورصات السعودية والدول الخليجية مع بداية التعاملات

مستشار الرئيس هادي: سقوط الجوف قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية مع "الحوثيين"

منظمة الصحة العالمية: 70% من المصابين بكورونا في الصين تماثلوا للشفاء.. وإيطاليا تشدد الإجراءات

إصابة نادين دوريس بفيروس كورونا

وزير السياحة في حكومة صنعاء: نرفض أن نكون حديقة خلفية للسعودية

الظل المشعشع لزيارة الأمير السعودي الى اسلام آباد

الرئيس البرتغالي يعزل نفسه بسبب كورونا

مستشار "منصور هادي": سنتلقى خلال الفترة القادمة هزيمة مريرة

لعبة الوكالة الخطرة مع إيران.. لماذا ترفض طهران المزيد من التفتيش؟

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان

الوضع السيء للاجئين على الحدود اليونانية.. لعبة سياسية بين "أردوغان" وأوروبا تدور حلقاتها في دائرة اللاجئين

ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين

اجتماع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في السعودية.. القضايا والتحديات

ساندرز أو متلازمة الديمقراطيين.. کيف جلب اليهودي الوحيد الحظ لترامب؟

اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

تقدّم الجماعات الإرهابية في شرق محافظة إدلب.. كيف كان ردّ فعل موسكو على مغامرة "أردوغان" في شمال سوريا؟ + خريطة ميدانية

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟

هكذا كان أول تعليق سعودي رسمي على أنباء لقاء بين نتنياهو وابن سلمان

من هو "أبو فدك" خليفة الشهيد المهندس؟

اخر تطورات فيروس كورونا في الصين

ألمانيا تصدم السعودية والسبب في الخبر؟!

التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة

ما هي أبعاد زيارة المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إلى قطر؟

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية

سابقة تاريخية.. حاخام اسرائيلي في قصر ملك السعودية!

أحدث التطوّرات الميدانية اليمنية.. كيف تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير محافظة الجوف؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

کيف يتعامل الکيان الإسرائيلي مع رجال الدين الشيعة في أذربيجان؟

الخميس 17 رجب 1441
 
 
 
 
 
کيف يتعامل الکيان الإسرائيلي مع رجال الدين الشيعة في أذربيجان؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- عندما أعرب "آريه جوت"  المستشار الصهيوني للشؤون الثقافية في جمهورية أذربيجان ورئيس "مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية" في فلسطين المحتلة، عن قلقه وحذَّر من تنظيم مراسم التأبين لاستشهاد الفريق الحاج "قاسم سليماني" في مساجد جمهورية أذربيجان،كان من الواضح أن هذا القلق سيكون له عواقب وخيمة على جمهورية أذربيجان.

كما تحدث رئيس وفد "مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية" في فلسطين المحتلة، عن حساسية إيران للعلاقات بين جمهورية أذربيجان والکيان الصهيوني، وقال: "لقد كان النظام الإيراني دائماً يشعر بالغيرة والحساسية من العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية، ولكن في نفس الوقت، تدرك طهران أنها لا تستطيع التدخل في العلاقات الودية بين أذربيجان وإسرائيل. إن العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية تتوسع عاماً بعد عام في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها. وبلغت قيمة التداول بين الجانبين 3 مليارات دولار في العام. ويعيش أكثر من 70 ألف أذربيجاني في إسرائيل اليوم، وهم يعززون الجسور البشرية بين أذربيجان وإسرائيل".

وخلال هذه الفترة، حاول أصحاب النفوذ والسلطة في باكو تخليص المستشارين الصهاينة من قلقهم بطرق مختلفة. ومن جملة ذلك، قامت المراكز الصهيونية في جمهورية أذربيجان ولأول مرة هذا العام، بإرسال رئيسها "أوكتاي سيدوف" إلى جمهورية أذربيجان لحضور حفل "المحرقة"، لتثبت أنه يجب على الصهاينة ألا يقلقوا بشأن جمهورية أذربيجان.

کذلك في خطوة غريبة، تم تشكيل ممثلية لـ"منظمة تحرير كاراباخ" في فلسطين المحتلة، لإظهار أن أتباع الصهيونية مستعدون حتى للتضحية بآمال مثل كاراباخ عند أقدام أسيادهم الصهاينة.

من ناحية أخرى، على مدى الشهرين الماضيين بدأت موجة جديدة من الضغط والقمع ضد النشطاء الشيعة في جمهورية أذربيجان. حيث زج برجال الدين في الحبس الانفرادي بذرائع واهية، وتعرض الشباب المتدين ومدافعو الحرم بمن فيهم "يونس صفروف" و"ألوين نظروف" و"ألغون زاهدوف" للتعذيب الوحشي في سجون جمهورية أذربيجان، وتعيش عائلاتهم في حالة نفسية شديدة.

کما عملت جميع شبكات التلفزيون ووسائل الإعلام الرئيسية في جمهورية أذربيجان وبشكل غير مسبوق، في بداية مهمة "جورج ديك" السفير الجديد للکيان الإسرائيلي في باكو، على نشر هجماته الدبلوماسية ضد جمهورية إيران الإسلامية ومحور المقاومة، بذريعة تغطية المؤتمر الصحفي الأول للسفير الصهيوني الجديد في باكو، وهو الأمر الذي لا يتوفر لأي سفير آخر في باكو.

في نفس الفترة، تم تأسيس أول متحف يهودي في مدينة "قوبا" شمال أذربيجان، وفي واحدة من الحالات الأخيرة لجهود باكو لمعالجة المخاوف الصهيونية من إحياء الإسلام المحمدي الأصيل في المجتمع الأذربيجاني، كان إرسال وزير المالية "سامر شريفوف" إلى الاجتماع السنوي لـ "أيباك" في الولايات المتحدة، لقراءة رسالة "مهريبان علييفا" زوجة رئيس الجمهورية ونائبته تضامنًا مع قادة الحركة الصهيونية، وبحسب "إيلين سليمانوف" سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة، فإن ذلك يشير إلی أن "حضور عضو في مجلس الوزراء في إيباك والتحدث مع الجالية اليهودية له أهمية کبيرة، ويعكس المستوى العالي للعلاقات ولا يوجد سبب لإخفاء هذه العلاقات"!

وفي مثل هذا الجو من التعبير عن التضامن مع التيار الصهيوني والکيان الإسرائيلي، أعلن مكتب المدعي العام في باكو عن اعتقال نائب زعيم الحزب الإسلامي الأذربيجاني "الحاج إلهام علييف" بتهمة "خيانة الوطن".

لا يوجد سبب ملموس وحقيقي لهذه الاتهامات الخطيرة ضد الحاج إلهام علييف في البيان الرسمي لحكومة جمهورية أذربيجان. حيث أنه وعلى حد تعبير الحاج "إيلقار إبراهيم أوغلو" زعيم المجتمع الديني في باكو، إن "الحاج إلهام علييف زعيم الحزب الإسلامي، هو واحد من رجال الدين الأكثر ورعاً وضميراً وعلماً في جمهورية أذربيجان، وهو أستاذ الأخلاق والابن القيم للوطن بکل ما لهذه الکلمة من معنی".

إن اعتقال وفتح لائحة اتهام كبيرة، مثل خيانة الوطن، لشخص مثل الحاج إلهام علييف، يظهر أن جمهورية أذربيجان قد حوَّلت اعتقال جميع قادة الحزب الإسلامي إلی "تقليد محبوب لدی الصهاينة"، ولا تنوي إنهاء هذا التقليد الصهيوني المشؤوم.

وهذا التقليد والممارسة حيال قادة ونشطاء حزب أذربيجان الإسلامي، هما النتيجة المحتومة لسياسة "إزالة مخاف الصهاينة"، وليس لهما أي مبرر عقلاني.

ومن المفارقة، أن اعتقال زعيم الحزب الإسلامي الحاج الهام علييف هذه المرة، تزامن مع ذكرى رحيل الحاج "علي إكرام نارداراني" مؤسس الحزب الإسلامي في 17 مارس، ويرمز إلى أن طريق الحرية والجهاد والسجن والاستشهاد لإحياء الإسلام المحمدي الأصيل في جمهورية أذربيجان، والذي کان الحاج علي إكرام رائداً فيه وأمضی سنوات عديدة من حياته في السجن وتوفي في النهاية في هذا الطريق، لا يزال بحاجة إلى الکثير من التضحيات، والناس المضطهدون في جمهورية أذربيجان لديهم العديد من هؤلاء المضحين.

هذا الشعب المظلوم الذي قدم الکثير من التضحيات خلال سبعين عاماً من الاضطهاد وإلحاد النظام الشيوعي، وضحى بعشرات الآلاف من رجال الدين للحفاظ على الإسلام، وخلال ثلاث عقود منذ سقوط الشيوعية أيضاً ومن أجل إحياء الإسلام ومواجهة سياسات التيارات الغربية والصهيونية لتغيير الهوية الإسلامية وسيطرة الهويات المزيفة تحت عنوان "الشعب المتساهل والمتعدد الثقافات"، قدم التضحيات الجسام وتعرض من کل حدب وصوب للهجمات ومؤامرات أتباع الصهاينة والقومية التركية وأتباع الغرب وعبدة الشيطان والإنجيليين الأمريكيين.

نفس هؤلاء الذين على الرغم من مزاعم الديمقراطية والانتخابات الحرة، ضحوا حتى بالأحزاب الغربية الهوی مثل "رئال" و"الجبهة الشعبية" وغيرهما، على مسرح الإصلاحات ومهزلة انتخابات 9 فبراير 2020، مقابل آلة التزوير لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم، والآن بعد أن أدى هذا العرض المشين إلى فترة جديدة من الالتهاب السياسي في جمهورية أذربيجان، يحاولون استعراض القوة من خلال اعتقال وتعذيب الإسلاميين الناشطين في جمهورية أذربيجان، للتغلب على هذا الالتهاب السياسي.

لكن رد فعل المجتمع على اعتقال الحاج إلهام علييف، يظهر أن الطريق الذي فتحه "أبوذر القوقاز" للجهاد من أجل إحياء الإسلام في جمهورية أذربيجان، يجذب قادةً جدد سيصمدون أمام أذناب الصهيونية بمزيد من الشجاعة والشهامة والصراحة.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إلهام علييف أذربيجان باكو الکيان الإسرائيلي حزب أذربيجان الإسلامي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء