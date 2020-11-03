الرئيس الإيراني: الشعب لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية

الوقت-اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني الكوادر الطبية والصحية في البلاد بانهم في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا.

وفي مدونة له االثلاثاء في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “اينستغرام” كتب الرئيس روحاني: ان الكوادر الطبية والتمريضية هم في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا ويقدمون تضحيات كبرى في هذا المجال. انني اوجه الشكر والتقدير لهم جميعا اذ يتواجدون في الساحة بكل طاقاتهم ويعملون ليل نهار بفترات استراحة قصيرة ويؤدون مهماتهم بالكثير من الجهود الدؤوبة والمستمرة.

واضاف، لاشك ان الشعب الايراني سوف لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية العزيزة.

ودعا الرئيس روحاني المواطنين جميعا للتعاضد والالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون المزيد من تفشي فيروس كورونا من خلال الامتناع المؤكد عن السفر والتجمعات والتنقلات غير الضرورية.

واكد رئيس الجمهورية بان نجاحنا رهن بالتعاون الشامل من قبل الشعب والاجهزة التنفيذية مع اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا.