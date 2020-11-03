ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء؟

الوقت- تمكن اليمين الإسرائيلي بقيادة "بنيامين نتنياهو" بالفوز بـ58 مقعداً مقابل 55 مقعداً حصل عليها حزب اليسار والوسط بقيادة "بيني غانتس" وذلك عقب إنتشار نتائج 99٪ من عمليات التصويت للكنيست الصهيوني. وفي ضوء الوضع الحالي، وبعد الإعلان عن فوز حزب "نتنياهو" في هذه الانتخابات الصهيونية، فإنه ينبغي على هذا الاخير تشكيل حكومة جديدة في أقرب فرصة ولكن خصومه اليساريون الذين بقوا عاطلين عن العمل، عملوا خلال الفترة القليلة الماضية على إصدار تشريع من شأنه أن يعيق "نتنياهو" من الوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء.

قانون لمنع المتهمين من تشكيل الحكومة وتبادل الاتهامات على وسائل الاعلام

ذكرت بعض وسائل الاعلام العبرية، إن حزب "أزرق أبيض" يدرس جدوى محاولة صياغة مشروع قانون سيعرض على الكنيست الجديد لمنع "بنيامين نتنياهو" زعيم حزب الليكود من تشكيل الحكومة المقبلة ويأتي ذلك في ظل الاتهامات الموجهة لنتنياهو بالفساد وبدء محاكمته في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضاف مسؤولون في حزب "أبيض أزرق"، إن "بيني غانتس" زعيم الحزب منح الضوء الأخضر لدراسة هذه الخطوة، مشيرين إلى أنه في حال بقيت النتيجة الحالية 58 مقعدًا لليمين، فإن احتمال إقرار القانون ستزداد بشكل كبير جدًا. وفي سياق متثل أوضح "موشيه يعلون" أحد قادة الحزب، إن "نتنياهو" فشل في الوصول إلى 61 مقعدًا بعد حملة انتخابية مهينة، متهمًا إياه بأنه عمل على سرقة الأصوات وادعى أن قيادات من الليكود طلبوا من حزب "أزرق أبيض" مساعدتهم في التخلص من رئيس الوزراء "نتنياهو". وفي السياق نفسه، ذكرت القناة العبرية السابعة في وقت سابق، أن منظمة "حركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل قدمت التماساً إلى المحكمة العليا ضد احتمال تشكيل "بنيامين نتنياهو" الحكومة المقبلة.

رسالة "نتيناهو" لليساريين

علق "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية في مستهل اجتماعه مع كتلة اليمين مساء يوم الأربعاء الماضي، على محاولات كتلة "اليسار وسط"، تشريع قانون يحظر أن يشغل مُتهم منصب رئاسة الحكومة، قائلًا: إن "هذه خطوة تقوض الديموقراطية وإرادة الناخبين". واتهم "نتنياهو" بطريقة مبطنة رئيس تحالف "أزرق ابيض" وقائدة "بيني غانتس" بمحاولة دفع القانون، وقال: إن "غانتس يحاول سرقة الانتخابات". وتابع: "غانتس يتحد مع مؤيدي الإرهاب في القائمة المشتركة في محاولة إلغاء قرار الشعب.. أصدقائي وأنا وملايين المواطنين الذين اختارونا، لن نسمح لهذا بأن يحدث. غانتس لقد خسرت بالانتخابات، يجب عليك أن تتخلى عن هذه الفكرة".

رد "غانتيس" على رسالة "نتنياهو"

رد "بيني عانتس" رئيس تحالف "أزرق أبيض" على "نتنياهو" عبر تغريدة في موقع تويتر كتب فيها: "بيبي، اشرب كأس ماء، انتظر النتائج الحقيقية، وتعهد احترامها". وفي هذا السياق، ذكرت بعض المصادر الاخبارية أن تحالف "أزرق أبيض" و"العمل من أجل جودة الحكم" و"القائمة المشتركة"، يدرسون استغلال الأغلبية من أجل تشريع قانون يمنع متهمًا من جنائيًا من شغل منصب رئيس الحكومة. ولفتت تلك المصادر الاخبارية إلى أن المعطيات الرسمية لم تنشر بعد، لكن تكتل "اليسار وسط" مع "القائمة المشتركة" و"يسرائيل بيتينو" من المتوقع أن يصل بالنهاية إلى 61 حتى 62 مقعدًا؛ وفي هذه الحالة يمكن لأعضاء الكتلة، إمكانية دفع تشريعات بالكنيست حتى بدون تشكيل ائتلاف حكومي.

الحصانة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي ولرئيس الوزراء

إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ الذي ﻳﺤﻈﻰ به أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ له أهمية كبيرة، حيث ﺗﻌﻄﻲ هذه اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ دون أن ﻳﺨﺸﻮا ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎكﻤﺔ وﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت. إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﻪ كي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ أداء ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺷﺮاف وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺲّ ﺑﻌﻤﻠﻪ. ﻓﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، أي ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ذﻟﻚ أن هناك ﺗﺨﻮﻓًﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺒﺎدر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﺗﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻃﻠﺔ، وﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة أوراق ﻋﻀﻮ الكنيست، أو إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ. إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻦ هناك ﺟﺪاﻻ داﺋﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺣﻮل ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، وإﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﺬ إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ.

وهنا ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻮهرية ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أعلن أنه طلب من البرلمان منحه الحصانة، بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد وقال "عوفر غولان" المتحدث باسم "نتانياهو" إن محامي رئيس الوزراء قدموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكلهم.

صراعات جديدة

مع نهاية الانتخابات البرلمانية الصهيونية، حدث هناك صدام جديد بين الخصمين المتنافسين في هذا الكيان الغاصب وهذا الامر يمكن أن يخلق ظروفًا جديدة وسيئة في البيئة السياسية الصهيونية. وفي هذا السياق، قال "غانتس" في مقابلة له، "لا يمكن لنتنياهو أن يكون رئيسا للوزراء بوجود 3 لوائح اتهام موجهة ضده، إذا أصبح تحالف أزرق أبيض الحزب الأكبر في الحكومة وعملنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء"، مشيرًا إلى انه لن ينشئ حكومة بدعم من "القائمة المشتركة"، ليس لدينا اتفاق مع أي شخص. يذكر أن "غانتيس" يخطط للترويج لمشروع قانون يحظر على المسؤولين المتهمين بالفساد العمل في منصب رئيس الوزراء، للضغط على رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" وحزبه الليكود للانضمام إلى حكومة وحدة يكون هو رئيس الوزراء.