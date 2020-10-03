محكمة القدس المحتلة ترد طلب نتنياهو لإرجاء محاكمته

الوقت-ردّت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إرجاء محاكمته شهراً ونصف الشهر، وبذلك ستعقد أولى جلسات المحاكمة وهي تلاوة لائحة الاتهام يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المحكمة رأت أنه "ما من مبرر لطلب وكلاء نتنياهو تأجيل المحاكمة، ولا سيما في ظل الاعتقاد السياسي السائد حالياً في "إسرائيل" من أن نتنياهو يستعد لجولة رابعة من الانتخابات".

من جهته، قال الرئيس المشترك لحزب أزرق أبيض يائير لابيد إن حزبه ينوي تأليف حكومة مع "إسرائيل بيتنا"، وتحالف العمل غيشر ميرتس، مؤكداً أن القائمة المشتركة لن تكون جزءاً من الحكومة، بل ستصوّت مرة واحدة لإقامتها.

وفي السياق، أكد رئيس القائمة أيمن عودة أن اجتماعاً سيعقد مع ممثلي حزب أزرق-أبيض، وسيكون الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين أحد أهم الشروط المطروحة.

وكان نتنياهو أكد بعد فوز تحالفه في الانتخابات في 3 أذار/ مارس الجاري، أنّ صنع اتفاقيات سلام مع دول عربيّة "مسألة وقت فقط"، وتعهّد بإنهاء التهديد الإيراني لـ"إسرائيل".