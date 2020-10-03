إردوغان يطلب من بوتين استلام حقول النفط بدلاً من "الإرهابيين"

الوقت-كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلام له، اليوم الثلاثاء، عن "طلب تركيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور في سوريا بدلاً من أن يديرها الإرهابيون"، مشيراً إلى أن "بوتين يدرس العرض الخاص بإدارة حقول دير الزور، وقد نتقدم بعرض مماثل لترامب".

ولفت إردوغان إلى أن انخفاض أسعار النفط "مفيد جداً" لتركيا، وأنه سيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية، داعياً الرئيس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسؤولياته، مؤكداً أن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لوقف إطلاق النار في إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان التقى الخميس الماضي نظيره الروسي، مؤكداً أن العالم يراقب التطورات في سوريا، لافتاً إلى أن القرارات التي اتخذتها موسكو وأنقرة من شأنها أن تخفض التوتر في المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي يوم الجمعة الماضي عن أن منظومة "أس 400" الروسية التي استلمتها بلاده ستعمل في شهر نيسان/ أبريل المقبل، كما أكد أن تركيا "ستظل على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة ضد قواته في إدلب".