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مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان لقد بدأت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان مغامرات في سوريا، سيكون لها بلا شك عواقب وخيمة على أنقرة على الصعيدين المحلي والدولي.

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أخبار

إردوغان يطلب من بوتين استلام حقول النفط بدلاً من "الإرهابيين"

الثلاثاء 15 رجب 1441
 
 
 
 
 
إردوغان يطلب من بوتين استلام حقول النفط بدلاً من "الإرهابيين"

إردوغان يطلب من بوتين استلام حقول النفط بدلاً من "الإرهابيين"

الوقت-كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلام له، اليوم الثلاثاء، عن

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الوقت-كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلام له، اليوم الثلاثاء، عن "طلب تركيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور في سوريا بدلاً من أن يديرها الإرهابيون"، مشيراً إلى أن "بوتين يدرس العرض الخاص بإدارة حقول دير الزور، وقد نتقدم بعرض مماثل لترامب".

ولفت إردوغان إلى أن انخفاض أسعار النفط "مفيد جداً" لتركيا، وأنه سيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية، داعياً الرئيس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسؤولياته، مؤكداً أن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لوقف إطلاق النار في إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان التقى الخميس الماضي نظيره الروسي، مؤكداً أن العالم يراقب التطورات في سوريا، لافتاً إلى أن القرارات التي اتخذتها موسكو وأنقرة من شأنها أن تخفض التوتر في المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي يوم الجمعة الماضي عن أن منظومة "أس 400" الروسية التي استلمتها بلاده ستعمل في شهر نيسان/ أبريل المقبل، كما أكد أن تركيا "ستظل على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة ضد قواته في إدلب".

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معركة إدلب بوتين تركيا دير الزور رجب طيب أردوغان سوريا إدلب حقول النفط

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