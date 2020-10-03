واشنطن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق!

الوقت-قال قائد القيادة المركزية الأميركية إن أمريكا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأميركيين في حال تعرضّهم لأي هجوم.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء "نحن أيضاً بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر".

وشدد ماكينزي على أن "هذه المهمة ليست سهلة لأن إيران مصرّة وتعمل على زيادة ترساناتها للصواريخ البالستية بصرف النظر عن الإدانات الدولية"، متهماً طهران بأنها "لا تزال أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم".

يأتي ذلك الإعلان غداة مقتل جنديين أميركيين في منطقة "مخمور" في محافظة نينوى العراقية.

وأعلنت القيادة الوسطى للقوات الأميركية مقتل جنديين أميركيين ليل أمس الإثنين "بنيران معادية"، بحسب وصفها، مشيرةً إلى أنهما كانا في "مهمة برفقة قوات أمن عراقية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية -البنتاغون - قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز "باتريوت" إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأميركية بعد الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي على قاعدة عين الأسد.

وقامت إيران، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها القوات الأميركية في العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك رداً على اغتيال واشنطن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصفٍ صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.