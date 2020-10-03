منظمة الصحة العالمية: 70% من المصابين بكورونا في الصين تماثلوا للشفاء.. وإيطاليا تشدد الإجراءات

الوقت-قالت وسائل إعلام صينية إن الرئيس شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان للاطلاع على الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الصين في صدد السيطرة على فيروس كورونا. وفي مؤتمرٍ صحافي، قال المدير التنفيذيّ لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظّمة إنّ أكثر من 70 في المئة من المصابين بالفيروس في الصين تماثلوا للشفاء.

وحذر المدير العام للمنظّمة من أنّ خطر الوباء بات حقيقياً، مؤكداً أنه سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه.

وأشار رئيس الوزراء الإيطاليّ جوزيبي كونتي إلى ضرورة فرض قيود مشدّدة على التنقّل في إيطاليا، داعياً الإيطاليين إلى التزام بيوتهم.

وفي تصعيد للحملة الهادفة إلى وقف انتشار الفيروس، أبلغ كونتي الصحافيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله.

وفي أميركا، أغلقت عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كاليفورنيا جوليا براونلي مكتبها في العاصمة واشنطن، بعد تأكيد لقائها شخصاً مصاباً بالفيروس.

وفي هذا السياق، أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية تكساس تيد كروز وعضو مجلس النواب بول غوسارومات غايتز، الحجر الصحيّ المنزليّ بعد تعاملهما مع مصاب بالفيروس.

أما في إيران، فقد أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة بتسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما زاد عدد حالات الشفاء على 2300.