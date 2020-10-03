الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: السعوديّة لجأت إلى إجراء متطرف باعتقال شخصيّات فلسطينيّة

الوقت-أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، أن السعوديّة لجأت إلى "إجراء متطرف" عندما أقدمت على اعتقال شخصيّات فلسطينيّة "دون توجيه اتهامات والحديث عن أسباب سوى تمويل جهات إرهابية".

رباح وصف هذه التهم بـ "العبارات الغامضة التي لا تعني شيئاً"، موضحاً أنّ هذه الاعتقالات "بعثت حالة من القلق في أوساط الفلسطينيين بشكل عام والقوى الفلسطينيّة السياسيّة بشكل خاص، حيث اعتبرنا أن خلفيتها سياسية".

وتحدث رباح عن أنّ المؤسسات الحقوقيّة التي تدخلت في القضيّة، ومن بينها "المرصد المتوسطي"، لم يصدر أيّ توضيحات عن الحكومة السعودية، بشأن الأسباب أو التهم، مبرزاً أن المعتقلين "منعوا من الاتصال بذويهم أو بالمحامين للمرافعة عنهم، أو حتى بالحديث إلى وسائل الإعلام".

وشدد رباح على أنّه في أضيق الاحتمالات يجب أن توفر للمعتقلين "محاكمة عادلة علنيّة بحضور محامين يختارونهم، وبإشراف المنظمات الحقوقيّة، وهو الحد الأدنى من حقوق الانسان الذي يجب أن يتمتعوا به".

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طالب السعوديّة بالافراج عن المعتقلين، ودعا إلى تصويب العلاقات الفلسطينيّة السعوديّة على أساس هذه القاعدة، كما دعا الجهات الرسميّة في بلاده إلى "التحرك مع الجهات المعنيّة لتأمين الإفراج عنهم والحفاظ على سلامتهم".

وأشار رباح إلى أنّ المعتقلين يعيشون في السعوديّة منذ عقود، وبمن فيهم الدكتور محمد الخضري الذي كان منسقاً بينها وبين حماس، متساءلاً: "لماذا يتمّ اعتقالهم؟، هؤلاء ناشطين سياسيّاً، إذا كان نشاطهم غير مرغوب به في المملكة، عليها أن تعلن ذلك، لكن لا يجوز أن يتمّ اعتقالهم دون أيّ أسباب".