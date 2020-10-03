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أخبار

"داعش" اختطف جثة جندي أميركي في عملية قضاء "مخمور" العراقي

الثلاثاء 15 رجب 1441
 
 
 
 
 
"داعش" اختطف جثة جندي أميركي في عملية قضاء "مخمور" العراقي

"داعش" اختطف جثة جندي أميركي في عملية قضاء "مخمور" العراقي

الوقت-تحدّثت مصادر خاصة عن بعض تفاصيل حادثة مقتل الجنود الأميركيين في قضاء

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الوقت-تحدّثت مصادر خاصة عن بعض تفاصيل حادثة مقتل الجنود الأميركيين في قضاء مخمور شرق محافظة نينوى العراقية.

وقالت المصادر، إن الهجوم الذي باشرته القوات العراقية-الأميركية المشتركة، هدف للتفتيش والبحث عن مسلحي "داعش" في مخمور. وأضافت أن القوة المشتركة تفاجأت بإطلاق نار من أنفاق يختبئ فيها مسلحو "داعش" ما أدى لمقتل جندي أميركي.

المصادر أشارت، إلى أن القوة المشتركة لم تتمكن من إنقاذ الجندي المقتول بفعل غزارة النار والاشتباك. وتابعت: "أخذ مسلحو داعش جثة الجندي إلى كهف في مخمور، وبقيت لحين تدخل الجهاز والجيش الأميركي ونفذوا هجوماً على الموقع لإخراج جثته".

وكانت معلومات خاصة أخرى أكدت اختطاف مسلحي "داعش" لجثة أحد الجنود الأميركيين في موقع الحادث.

ويذكر أنّ مراسل الميادين في بغداد، أفاد عن مقتل جنديين أميركيين في منطقة "مخمور" بمحافظة نينوى العراقية. وأعلنت القيادة الوسطى للقوات الأميركية، عن مقتل جنديين أميركيين "بنيران معادية"، حسب وصفها، مشيرةً إلى أنهما كانا في "مهمة برفقة قوات أمن عراقية".

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كلمات مفتاحية :

العراق بغداد الجيش العراقي داعش الحرب على داعش قضاء مخمور القوات الأميركية في العراق

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