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  الإثنين 14 رجب 1441

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نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: مقر “الشفاء” يعبئ جميع طاقات الحرس الثوري والتعبئة لمكافحة كورونا

نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: مقر “الشفاء” يعبئ جميع طاقات الحرس الثوري والتعبئة لمكافحة كورونا

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أخبار

بحضور وزير الصحة…جلسة استثنائية لمجلس الشورى الإسلامي حول مواجهة كورونا

الإثنين 14 رجب 1441
 
 
 
 
 
بحضور وزير الصحة…جلسة استثنائية لمجلس الشورى الإسلامي حول مواجهة كورونا
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الوقت-عقد مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين جلسة استثنائية محدودة بحضور وزير الصحة الدكتور سعيد نمكي .

وقال رئيس المجلس علي لاريجاني الذي تراس الجلسة ، ان الهدف منها هو دراسة اخر التطورات والاجراءات التي تم اتخاذها في مجال مواجهة فيروس كورونا واتخاذ التمهيدات اللازمة لتطويق انتشار الفيروس.

واعلن لاريجاني في الجلسة ان المجلس الاعلى للأمن القومي اصدر امس قرارا بضرورة التزام جميع اجهزة الدولة بالقرارات التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة كورونا ، وما يمكن ان تقدمه هذه الاجهزة من دعم ومساعدات لتقليل الاضرار التي يتعرض لها المواطنون.

وفي بداية الجلسة تحدث وزير الصحة ورئيس المركز الوطني لمكافحة كورونا وقدم تقريرا مفصلا حول الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الان في الحملة الجارية للقضاء على فيروس كورونا.

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