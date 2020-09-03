رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية: بدء إنشاء محطتين للأقمار الصناعية وتطوير ثالثة

الوقت-أكد رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية مرتضى براري عن البدء بانشاء محطتين للاقمار الصناعية وتطوير ثالثة في البلاد.

وقال براري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء “فارس” ان احد اهم برامج المنظمة هو تطوير المحطات الارضية حيث تم في اطار عقد ابرم مع القطاع الخاص البدء بالعمليات الانشائية لبناء محطتين جديدتين للاقمار الصناعية في سلماس وجناران وتطوير المركز الفضائي في ماهدشت.

واضاف، ان تطوير المحطة الفضائية في ماهدشت يعد احد البرامج المدرجة في جدول اعمال هذه المنظمة بحيث تم البدء بتطويره ونامل بتدشينه في النصف الثاني من العام (الايراني) القادم (يبدا في 21 اذار/مارس).

واوضح براري بان احد الاجراءات الاخرى لهذه المنظمة بالتزامن مع انشاء المحطتين الجديدتين في سلماس وجناران وتطوير محطة المركز الفضائي في ماهدشت ، هو توفير المعدات اللازمة لهذه المطات الفضائية ، ومن المؤمل وفقا للتوقعات تدشين هذه المحطات الفضائية في النصف الثاني من العام (الايراني) القادم.

واوضح بان من البرامج المهمة والاستراتيجية للمنظمة الفضائية الايرانية هو تدشين مركز لتخزين وارشفة ومعالجة معطيات الاقمار الصناعية حيث تم الانتهاء من عملياته الانشائية.

واعلن مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تفويض 3 منظومات مراقبة للاتربة والغبار والحرائق والمسطحات المائية للقطاع الخاص واضاف، انه تم ابرام العقد الخاص بهذا الامر، اذ اننا وفي ظل الاستفادة القصوى من قدرات وتخصصات القطاع الخاص، يمكننا تقديم الخدمات للاجهزة التنفيذية.

وصرح براري بانه سيتم في القريب العاجل تفويض عمليات منظومة مراقبة المحاصيل الزراعية للقطاع الخاص ايضا.