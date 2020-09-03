رافائيل جروسي: لا تغيير في مستوى التعاون الإيراني

الوقت-أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي انه لم يحدث أي تغيير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة فيما يخص المراقبة والتثبت من صحة تنفيذ الإتفاق النووي.

وفي تصريح له خلال إجتماع مجلس الحكام في فيينا أضاف جروسي، ان الوكالة تواصل عملها في التثبت من صحة تنفيذ الإتفاق النووي من قبل إيران في إطار اتفاقات الضمانات.

وأكد، ان الوكالة لم تشهد حتى اليوم أي تغيير في طريقة تنفيذ إيران تعهداتها النووية في إطار الإتفاق وفقا للإعلان الصادر ولا في مستوى تعاونها مع الوكالة فيما يخص المراقبة والتثبت من صحة تنفيذ الإتفاق النووي.