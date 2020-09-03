رحماني فضلي: كل محافظة يجب أن تتحول إلى قلعة حصينة أمام كورونا

الوقت-أعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بان كل محافظة في البلاد يجب ان تتحول الى قلعة حصينة امام فيروس كورونا.

وخلال اجتماع الوزير رحماني فضلي الاحد بسبعة من مساعديه جرى البحث حول اجتماع المحافظين يوم السبت بالمصادقة على 26 قرارا لدعم المسار الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، وتمت مناقشة سبل الادارة الافضل للسيطرة على هذا الفيروس في محافظات البلاد.

واشاد وزير الداخلية بجهود المحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية والمدراء والاطباء والممرضين والكوادر الناشطة في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا ، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهوزية اللازمة في كل محافظة في اطار التوافقات المصادق عليها وقال، ان كل محافظة يجب ان تتحول الى قلعة حصينة امام كورونا.