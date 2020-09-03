العميد بهزاد مؤذني: لا إصابة بفيروس كورونا في معسكرات القوة البرية

الوقت-أكد رئيس دائرة الصحة والعلاج في القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد بهزاد مؤذني بانه لم يتم لغاية الان تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا في معسكرات هذه القوة.

وفي تصريح ادلى به الاحد اشار العميد مؤذني الى الاجراءات المتخذة من قبل القوة البرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس وقال، انه ومنذ دخول الفيروس الى البلاد اسس جيش الجمهورية الاسلامية خاصة القوة البرية مقرا بيئيا وضع في جدول اعماله عبر العديد من الجلسات جميع التعليمات المتعلقة بالوقاية والمكافحة والعلاج من الفيروس.

واشار الى اقامة القوة البرية مستشفى ميدانيا في منطقة برديسان في مدينة قم جنوب العاصمة طهران بناء على طلب من وزارة الصحة حيث يضم اطباء من مختلف التخصصات لاستقبال المرضى.

واشار الى استعداد القوة البرية لاقامة مستشفيات ميدانية في سائر محافظات البلاد واضاف، ان القوة البرية للجيش على استعداد كامل لاقامة مستشفيات ميدانية في سائر المحافظات ايضا عند الحاجة والاعلان عن ذلك من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

واكد بانه لم يتم لغاية الان تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا في معسكرات القوة البرية وقال، لم تكن لنا اي حالة مشتبه بها في اي معسكر ومن تظهر لديه بعض الاعراض يتم اخضاعه للفحص للتاكد من خلوه من الفيروس.