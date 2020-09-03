موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 14 رجب 1441

إخترنا لكم

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية الوقت- منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، لم تتوقف عملية الضغوط المتعمدة على الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة ومن قبل عشرات...

اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل الوقت- بصرف النظر عن الاتفاق التي تم التوقيع عليه بين القادة الروس والاتراك لوقف إطلاق النار، يمكن القول أنه لم يحدث أي تغيير في قضية "إدلب" ولم يتم تقديم حل نهائي طويل الأجل لهذه الازمة وهنا تجدر الاشارة إلى أن أساس ذلك الاتفاق كان نوع من التسوية حول "لا شيء"، بمعنى أن ذلك الاتفاق لم ينتج عنه أي حدث كبير في مجال المعادلات الميدانية والسياسية المتعلقة بقضية "إدلب"، ولم يجبر ذلك الاتفاق أي قوة على التراجع والانسحاب من مواقعها وفي هذا الاتفاق تم تجاهل مصير حل الأزمة في مدينة "إدلب"، والمتمثل في انسحاب تركيا من كامل الأراضي السورية.

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان لقد بدأت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان مغامرات في سوريا، سيكون لها بلا شك عواقب وخيمة على أنقرة على الصعيدين المحلي والدولي.

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية في ظل هذه الظروف، أدركت حكومة حفتر والحكومات الداعمة له الدور المهم لسوريا كنقطة محورية هامة للتدخل العسكري المباشر من قبل أنقرة في التطورات الإقليمية، وبالتالي فهم يريدون تحسين العلاقات مع دمشق، من أجل إفشال خطط أردوغان في سوريا أولاً، ومن ثم منع نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق الوقت- لم تظهر أي بوادر حقيقية لإنهاء الأزمة الخليجية حتى اللحظة وهناك عناد منقطع النظير من قبل دول حصار قطر للحيلولة دون حل هذه الأزمة على الرغم من ان قطر تقول انها منفتحة في اي وقت لحل الازمة ومؤخرا دعت قطر دول الحصار ...

أخبار

بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

الوقت-أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بتجميد جميع زيارات الأسرى الأمنيين

أفغانستان: مسلحون يقتلون عضو في المجلس المحلي ومرافقَيه الوقت-قتل مسلحون مجهولون ثلاثة أشخاص بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابل،

قوات التحالف السعودي تخرق اتفاق السويد باستهدافها مديرية الصليف في الحديدة الوقت-أعلنت قوات التحالف السعودي، فجر اليوم الأحد، بدء تنفيذ ما أسمته بالعملية النوعية، في منطقة

"حماس" تدين استمرار السلطات السعودية اعتقال شخصيات فلسطينية الوقت-دان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم استمرار اعتقال السعودية لشخصيات فلسطينية ومحاكمتهم

"كورونا" يصل واشنطن وترامب "لا يشعر بالقلق" الوقت-أعلنت سلطات واشنطن عن تسجيلها أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العاصمة الأمريكية

غانتس: عصر نتنياهو انتهى وسأقيم حكومة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق الوقت-كشف زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم السبت،

السعودية تبدأ محاكمة قيادي في حماس وفلسطينيين آخرين الوقت-تُخضع السلطات السعودية، اليوم الأحد، عدداً من الفلسطينيين المعتقلين منذ العام الماضي، من بينهم ممثل

هبوط حاد في بورصات السعودية والدول الخليجية مع بداية التعاملات الوقت-هبطت مؤشرات أسواق المال في السعودية والدول الخليجية الأخرى بشكل حاد مع بداية التعاملات الأحد

"نيويورك تايمز": القائمة المشتركة منعت نتنياهو من الأغلبية الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القائمة المشتركة (عربية) منعت رئيس الوزراء بنيامين

مسلحو جبهة النصرة يخرقون الهدنة في ريف حلب الوقت-أطلق مسلحون تابعون لجبهة النصرة قذائف صاروخية باتجاه نقاط انتشار الجيش السوري

"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة الوقت-كشفت وكالة "رويترز" أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله! الوقت-لا تزال الأنباء التي تتحدث عن قيام السلطات السعودية بحملة اعتقالات، شملت أمراء كباراً في العائلة المالك

ظريف: أميركا تمارس إرهاباً طبياً على إيران الوقت-أوضح وزير الخارجية الإيراني محمدجواد ظريف أن الرئيس الأميركي دونالد

وزير السياحة في حكومة صنعاء: نرفض أن نكون حديقة خلفية للسعودية الوقت-أكد وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي أن الجيش اليمني يقوم بواجبه لتحرير البلاد، مشدداً

خبير إسرائيلي: واشنطن فشلت في تنفيذ "خطّة ترامب" الوقت-أكد الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم، أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تنفيذ

"الصحة العالمية" : تعلمنا الكثير من المنظومة العلاجية بإيران حول كورونا الوقت-قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية إلى إيران ريتشارد برنان إن الأنباء المزيفة والشائعات حول فيروس كورونا

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: سنعلق تسديد استحقاق اليوروبوند الوقت-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده قررت تعليق تسديد استحقاق

الاتحاد الأوروبي: تركيا تبتز بورقة اللاجئين الوقت-كرر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رفض ابتزاز تركيا للأوروبيين بورقة اللاجئين

"داعش" يتنبى الهجوم على حفل رسمي بالعاصمة الأفغانية كابُل الوقت-تبنّى تنظيم داعش الهجوم على حفل إحياء الذكرى الـ 25 لاغتيال الزعيم الأفغاني "عبد العلي مزاري" في العاصمة الأفغانية كابُل.

جلسة حاسمة للحكومة اللبنانية بشأن "اليوروبوندز" الوقت-قال السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه إن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مسلحو جبهة النصرة يخرقون الهدنة في ريف حلب

مستشار "منصور هادي": سنتلقى خلال الفترة القادمة هزيمة مريرة

إصلاحات "ابن سلمان" على أنغام الفنانين الإيرانيين المغتربين

"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة

بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

"كورونا" يصل واشنطن وترامب "لا يشعر بالقلق"

"حماس" تدين استمرار السلطات السعودية اعتقال شخصيات فلسطينية

غانتس: عصر نتنياهو انتهى وسأقيم حكومة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق

عندما تصبح الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداةً بيد واشنطن وتل أبيب

السعودية تبدأ محاكمة قيادي في حماس وفلسطينيين آخرين

قوات التحالف السعودي تخرق اتفاق السويد باستهدافها مديرية الصليف في الحديدة

"نيويورك تايمز": القائمة المشتركة منعت نتنياهو من الأغلبية

أفغانستان: مسلحون يقتلون عضو في المجلس المحلي ومرافقَيه

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

هبوط حاد في بورصات السعودية والدول الخليجية مع بداية التعاملات

مليشيا مدعومة إماراتياً تعوق قوات سعودية في ميناء عدن

ماذا يجري في شمال اليمن وكيف تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من دحر مرتزقة العدوان السعودي؟

نسيب حطيط للوقت: الناتو بصدد تأديب تركيا وإعادتها إلى الحظيرة الأمريكية - الأوروبية

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا

قائد القوة البرية يعلن تشكيل مقر بايولوجي لمكافحة كورونا

سريع: القوات المسلحة اليمنية تتصدى لطائرات حربية للتحالف في الجوف

الأبعاد المروّعة لجرائم الهندوس الوحشية ضد المسلمين في الهند

التقارب السوري الليبي لمواجهة عدو مشترك.. هل سيتخلّى "أردوغان" عن أحلامه في سوريا؟

أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية.. هل سيصبح مصطفى الكاظمي رئيساً لوزراء العراق ؟

بينهم قياديون بالجهاد الإسلامي…الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة الغربية

كتائب "حزب الله" تتهم رئيس الاستخبارات العراقي بالمساعدة في اغتيال سليماني والمهندس

رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا

اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية

اجتماع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في السعودية.. القضايا والتحديات

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية

جولة جديدة من الاعتقالات تطول أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية.. لماذا تسعى الرياض إلى إسكات الصوت الفلسطيني؟

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟

الزحف نحو التطبيع.. السعودية في المقدمة

سابقة تاريخية.. حاخام اسرائيلي في قصر ملك السعودية!

هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟

إلى أين وصلت المصالحة القطرية السعودية.. وما هي آفاق الحلول؟

كيف يبعد امتلاك المزيد من القوة شبح الحرب عن البلاد؟

مؤتمر ميونيخ الأمني: من خطة "هرمز" للسلام إلى حرب القوى

إزاحة الستار عن أربع منظومات دفاعية جديدة.. هل ستغيّر هذه المنظومات مسار المعركة على الساحة اليمنية ؟+ صور

صحيفة أمريكية تكشف فضيحة تجسس أمريكا وألمانيا على 120 دولة طوال عقود

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

الإثنين 14 رجب 1441
 
 
 
 
 
بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

الوقت-أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بتجميد جميع زيارات الأسرى الأمنيين

مواضيع ذات صلة

"كورونا" يصل واشنطن وترامب "لا يشعر بالقلق"

"الصحة العالمية" : تعلمنا الكثير من المنظومة العلاجية بإيران حول كورونا

وزير الصحة اللبناني: كورونا يخرج عن "الاحتواء"!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بتجميد جميع زيارات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعدم السماح بدخول الزوار بسبب "انتشار كورونا في عدة مناطق فلسطينية".

وقال اردان إن إيقاف الزيارات إلى السجون "ضروري ويفرضه الواقع"، معتبراً أن "وصول حامل للكورونا إلى داخل السجن قد يؤدي إلى إصابة أعداد كبيرة من الأسرى وعناصر الشرطة بالمرض".

من جهتها، أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية اليوم عن إغلاق الحدود بين "إسرائيل" ومصر، حيث سيتم إغلاق معبر طابا الواصل بين "إسرائيل" ومصر منذ الساعة الـ 17:00 حتى إشعار آخر، وأبلغت الوزارة شركات السياحة الإسرائيلية بالأمر.

وعلى صعيد متصل، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع وزير الصحة لبحث إمكانية زيادة قائمة الدول التي سيتم اجبار العائدين منها بالدخول إلى الحجر الصحي، والتي يمكن أن تشمل الولايات المتحدة.

وأجرى نتنياهو مكالمة مع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، واتفق الاثنان على استمرار مباحثات بين الطاقم الإسرائيلي والأميركي، بمشاركة منسقة علاج فيروس كورونا بالبيت الأبيض "لمناقشة سبل مواجهة انتشار الفيروس، وتشجيع التعاون العلمي والتكنلوجي والتحديات المشتركة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

غلعاد اردان الاسرى الفلسطينيين بنيامين نتنياهو مصر إسرائيل فلسطين المحتلة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء