بذريعة "كورونا".. وزير الأمن الإسرائيلي يجمد زيارات الأسرى الفلسطينيين

الوقت-أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بتجميد جميع زيارات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعدم السماح بدخول الزوار بسبب "انتشار كورونا في عدة مناطق فلسطينية".

وقال اردان إن إيقاف الزيارات إلى السجون "ضروري ويفرضه الواقع"، معتبراً أن "وصول حامل للكورونا إلى داخل السجن قد يؤدي إلى إصابة أعداد كبيرة من الأسرى وعناصر الشرطة بالمرض".

من جهتها، أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية اليوم عن إغلاق الحدود بين "إسرائيل" ومصر، حيث سيتم إغلاق معبر طابا الواصل بين "إسرائيل" ومصر منذ الساعة الـ 17:00 حتى إشعار آخر، وأبلغت الوزارة شركات السياحة الإسرائيلية بالأمر.

وعلى صعيد متصل، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع وزير الصحة لبحث إمكانية زيادة قائمة الدول التي سيتم اجبار العائدين منها بالدخول إلى الحجر الصحي، والتي يمكن أن تشمل الولايات المتحدة.

وأجرى نتنياهو مكالمة مع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، واتفق الاثنان على استمرار مباحثات بين الطاقم الإسرائيلي والأميركي، بمشاركة منسقة علاج فيروس كورونا بالبيت الأبيض "لمناقشة سبل مواجهة انتشار الفيروس، وتشجيع التعاون العلمي والتكنلوجي والتحديات المشتركة".