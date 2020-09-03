أفغانستان: مسلحون يقتلون عضو في المجلس المحلي ومرافقَيه

الوقت-قتل مسلحون مجهولون ثلاثة أشخاص بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد. ومن بين القتلى عضو في مجلس إقليم لوجار بشرق البلاد، مما يسلط الضوء على استمرار العنف رغم جهود تقودها الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات سلام مع حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز، إن "عضو المجلس المحلي في إقليم لوجار ناصر غيرات واثنان من حراسه الشخصيين قُتلوا وأصيب آخر".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية القتل في العاصمة التي شهدت أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية.

وقُتل 32 مدنياً على الأقل، يوم الجمعة، وأصيب 180 بعد أن فتح مسلحان النار أثناء مراسم إحياء ذكرى مقتل عبد العلي مزاري. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.