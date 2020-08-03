غانتس: عصر نتنياهو انتهى وسأقيم حكومة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق

الوقت-كشف زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم السبت، نيته تشكيل حكومة جديدة فعالة ستخرج إسرائيل من مشاكلها.

وقال غانتس، تعليقا على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة: "غالبية أعضاء الكنيست سيوصون بي لتشكيل الحكومة المقبلة.. سأشكل الحكومة ولن نسمح بانتخابات رابعة.. سأقيم حكومة مستقرة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق وتمنحنا القدرة على المضي قدما".

وأكد زعيم الحزب أن زمن حكم خصمه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ولى، قائلا: "عصر نتنياهو انتهى.. مرة تلو الأخرى، قال الشعب الإسرائيلي إن عهده انتهى، وهذا ما سيحصل عليه الشعب".

من جانبه، أكد نتنياهو فوزه بالانتخابات وبقاءه في صدارة الحياة السياسية في البلاد، قائلا: "أطمئنكم بأنني لن أذهب إلى أي مكان". كما اتهم رئيس الوزراء خصومه السياسيين بمحاولة "سرقة الانتخابات بطريقة معادية للديمقراطية".