السعودية تبدأ محاكمة قيادي في حماس وفلسطينيين آخرين

الوقت-تُخضع السلطات السعودية، اليوم الأحد، عدداً من الفلسطينيين المعتقلين منذ العام الماضي، من بينهم ممثل حركة "حماس" في السعودية محمد الخضري ونجله هاني، للمحاكمة، دون معرفة التهم الموجهة إليهم.

وأكدت مي الخضري، وهي أمريكية الجنسية، في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن السلطات السعودية أخبرت والدها وشقيقها وعدداً من المعتقلين الفلسطينيين بأنهم سيُعرضون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الأحد.

وقالت الخضري: "لا نعرف أي تفاصيل ولا التهم، وقيل لنا بالجلسة الأولى إنه سيتم إطلاعنا على كل شيء، لذا ننتظر اليوم الحصول على المعلومات".

واعتُقل الخضري (81 عاماً)، من بيته في مدينة جدة، فجر الرابع من أبريل 2019، على أيدي أفراد من جهاز أمن الدولة السعودي.

وكان الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، قد كشف سابقاً لـ"الخليج أونلاين"، عن اعتقال السلطات السعودية أكثر من 56 شخصاً ينتمون إلى الحركة ويقيمون داخل السعودية.

ويتعرض الفلسطينيون المقيمون بالأراضي السعودية، منذ مدة، لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة، هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تُذكر من قِبل السفارة الفلسطينية في الرياض.

كذلك، سبق أن كشفت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد)، في يونيو الماضي، قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية.

ودعت "شاهد"، في تقرير لها، المنظمات الدولية إلى "التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم".

وقال تقرير المنظمة إن الموقوفين تنوعت وظائفهم، وشملت أطباء، وإداريين، ورجال أعمال، وموظفي مبيعات وتسويق، وأساتذة جامعة، وصحفيين، وغيرهم.