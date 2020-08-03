هبوط حاد في بورصات السعودية والدول الخليجية مع بداية التعاملات

الوقت-هبطت مؤشرات أسواق المال في السعودية والدول الخليجية الأخرى بشكل حاد مع بداية التعاملات الأحد، بعد إخفاق تحالف "أوبك+" في الاتفاق على خفض إضافي في إنتاج النفط بهدف رفع الأسعار المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجع مؤشر سوق "تداول" في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 6.5 بالمئة لدى افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد، وهبط سهم شركة أرامكو إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي لأول مرة، بينما انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 8.5 بالمئة والكويت وأبوظبي بـ7 بالمئة.

وخفضت السعودية سعر البيع الرسمي لشهر نيسان/ أبريل لكل درجات نفطها الخام لجميع الوجهات بعد تهاوي اتفاقية أوبك الجمعة.

وقالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الشركة حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر أبريل بخصم قدره 3.10 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي وبانخفاض 6 دولارات للبرميل عن آذار/ مارس.