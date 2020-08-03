"نيويورك تايمز": القائمة المشتركة منعت نتنياهو من الأغلبية

الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القائمة المشتركة (عربية) منعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حصد الأغلبية، التي تمكنه من تشكيل الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن النائب يوسف جبارين، قوله: "أشعر بالفخر والسعادة على النتائج الّتي حققناها في مجتمعنا العربي".

ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان "صفقة القرن"، ووعود نتنياهو بضم مزيد من أراضي الضفة لإسرائيل، دفع بعرب الـ48 إلى اللجوء لصناديق الاقتراع؛ دعما للقائمة العربية.

ونوهت الصحيفة إلى ارتفاع نسبة المشاركة العربية في الانتخابات في أقل من عام، من 59.2 بالمئة إلى 64.7 بالمئة.

وأضاف جبارين: "إن لم يتراجع بيني غانتس عن المواقف اليمينية الّتي تبنّاها خلال فترة الانتخابات، فقد يبدو من المستحيل أن يكون بيننا تعاون في هذه الظروف".

يشار إلى أن القائمة العربية المشتركة حصلت على 15 مقعدا في الكنيست، وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل.