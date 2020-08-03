"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 13 رجب 1441

إخترنا لكم

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الاسرائيلية

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الاسرائيلية الوقت- منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، لم تتوقف عملية الضغوط المتعمدة على الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة ومن قبل عشرات...

اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل الوقت- بصرف النظر عن الاتفاق التي تم التوقيع عليه بين القادة الروس والاتراك لوقف إطلاق النار، يمكن القول أنه لم يحدث أي تغيير في قضية "إدلب" ولم يتم تقديم حل نهائي طويل الأجل لهذه الازمة وهنا تجدر الاشارة إلى أن أساس ذلك الاتفاق كان نوع من التسوية حول "لا شيء"، بمعنى أن ذلك الاتفاق لم ينتج عنه أي حدث كبير في مجال المعادلات الميدانية والسياسية المتعلقة بقضية "إدلب"، ولم يجبر ذلك الاتفاق أي قوة على التراجع والانسحاب من مواقعها وفي هذا الاتفاق تم تجاهل مصير حل الأزمة في مدينة "إدلب"، والمتمثل في انسحاب تركيا من كامل الأراضي السورية.

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان لقد بدأت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان مغامرات في سوريا، سيكون لها بلا شك عواقب وخيمة على أنقرة على الصعيدين المحلي والدولي.

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية في ظل هذه الظروف، أدركت حكومة حفتر والحكومات الداعمة له الدور المهم لسوريا كنقطة محورية هامة للتدخل العسكري المباشر من قبل أنقرة في التطورات الإقليمية، وبالتالي فهم يريدون تحسين العلاقات مع دمشق، من أجل إفشال خطط أردوغان في سوريا أولاً، ومن ثم منع نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق الوقت- لم تظهر أي بوادر حقيقية لإنهاء الأزمة الخليجية حتى اللحظة وهناك عناد منقطع النظير من قبل دول حصار قطر للحيلولة دون حل هذه الأزمة على الرغم من ان قطر تقول انها منفتحة في اي وقت لحل الازمة ومؤخرا دعت قطر دول الحصار ...

أخبار

السعودية تبدأ محاكمة قيادي في حماس وفلسطينيين آخرين

السعودية تبدأ محاكمة قيادي في حماس وفلسطينيين آخرين

الوقت-تُخضع السلطات السعودية، اليوم الأحد، عدداً من الفلسطينيين المعتقلين منذ العام الماضي، من بينهم ممثل

هبوط حاد في بورصات السعودية والدول الخليجية مع بداية التعاملات الوقت-هبطت مؤشرات أسواق المال في السعودية والدول الخليجية الأخرى بشكل حاد مع بداية التعاملات الأحد

"نيويورك تايمز": القائمة المشتركة منعت نتنياهو من الأغلبية الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القائمة المشتركة (عربية) منعت رئيس الوزراء بنيامين

مسلحو جبهة النصرة يخرقون الهدنة في ريف حلب الوقت-أطلق مسلحون تابعون لجبهة النصرة قذائف صاروخية باتجاه نقاط انتشار الجيش السوري

"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة الوقت-كشفت وكالة "رويترز" أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله! الوقت-لا تزال الأنباء التي تتحدث عن قيام السلطات السعودية بحملة اعتقالات، شملت أمراء كباراً في العائلة المالك

ظريف: أميركا تمارس إرهاباً طبياً على إيران الوقت-أوضح وزير الخارجية الإيراني محمدجواد ظريف أن الرئيس الأميركي دونالد

وزير السياحة في حكومة صنعاء: نرفض أن نكون حديقة خلفية للسعودية الوقت-أكد وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي أن الجيش اليمني يقوم بواجبه لتحرير البلاد، مشدداً

خبير إسرائيلي: واشنطن فشلت في تنفيذ "خطّة ترامب" الوقت-أكد الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم، أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تنفيذ

"الصحة العالمية" : تعلمنا الكثير من المنظومة العلاجية بإيران حول كورونا الوقت-قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية إلى إيران ريتشارد برنان إن الأنباء المزيفة والشائعات حول فيروس كورونا

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: سنعلق تسديد استحقاق اليوروبوند الوقت-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده قررت تعليق تسديد استحقاق

الاتحاد الأوروبي: تركيا تبتز بورقة اللاجئين الوقت-كرر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رفض ابتزاز تركيا للأوروبيين بورقة اللاجئين

"داعش" يتنبى الهجوم على حفل رسمي بالعاصمة الأفغانية كابُل الوقت-تبنّى تنظيم داعش الهجوم على حفل إحياء الذكرى الـ 25 لاغتيال الزعيم الأفغاني "عبد العلي مزاري" في العاصمة الأفغانية كابُل.

جلسة حاسمة للحكومة اللبنانية بشأن "اليوروبوندز" الوقت-قال السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه إن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان

نائبان تركيان يدعوان إردوغان إلى الحوار المباشر مع سوريا الوقت-حمّل النائبان التركيان أنكين ألطاي وأونال جاويكوز الرئيس رجب طيب إردوغان مسؤولية

واشنطن تعرقل إعلاناً أممياً يدعم الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب الوقت-قال دبلوماسيون في نيويورك إن واشنطن عرقلت صدور إعلان في الأمم المتحدة يدعم الاتفاق التركي

وزير الدفاع التركي: بدأنا خطوة مهمة للحل السياسي في إدلب السورية الوقت-أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت عم بدء العمل على إرساء قواعد

السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة شملت شقيق الملك وولي العهد السابق الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد

وزير الصحة اللبناني: كورونا يخرج عن "الاحتواء"! الوقت-حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة خلال مؤتمر صحفي عقده حسن في مستشفى

فورين بوليسي: ما جرى بدلهي مقدمة لمذبحة تعد للمسلمين الوقت-قال الكاتب الهندي كابيل كوميردي، إن الهجوم الطائفي الذي شهدته مدينة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله!

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: سنعلق تسديد استحقاق اليوروبوند

وزير السياحة في حكومة صنعاء: نرفض أن نكون حديقة خلفية للسعودية

خبير إسرائيلي: واشنطن فشلت في تنفيذ "خطّة ترامب"

اصلاحات "بن سلمان" على أنغام الفنانين الإيرانيين المغتربين

"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة

مستشار "منصور هادي": سنتلقى خلال الفترة القادمة هزيمة مريرة

"نيويورك تايمز": القائمة المشتركة منعت نتنياهو من الأغلبية

ظريف: أميركا تمارس إرهاباً طبياً على إيران

عندما تصبح الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداةً بيد واشنطن وتل أبيب

"الصحة العالمية" : تعلمنا الكثير من المنظومة العلاجية بإيران حول كورونا

مسلحو جبهة النصرة يخرقون الهدنة في ريف حلب

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان

هبوط حاد في بورصات السعودية والدول الخليجية مع بداية التعاملات

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الاسرائيلية

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله!

موسوي ينصح بعدم استغلال تفشي فيروس كورونا سياسيا

ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحذر من المواقف المبتدعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

هنية في روسيا وثلاثة ملفات لها الأولوية

المتحدث باسم الحرس الثوري: لا حسابات شخصية للعميد قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي

ما هي أهداف مسرور بارزاني من زيارة الأردن؟

الأمن الجزائري يحبط مخططاً إرهابياً

الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب

للمرة الثالثة.. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة

الاحتلال الإماراتي الجديد لجنوب اليمن.. استغلال فيروس كورونا لتحقيق بعض الأطماع الخفية

أحدث التطوّرات الميدانية اليمنية.. كيف تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير محافظة الجوف؟

لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟

عدة طبية لتشخيص سريع لكورونا في طريقها إلى إيران

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

قطر؛ التطبيع في الوقت القاتل

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية

سابقة تاريخية.. حاخام اسرائيلي في قصر ملك السعودية!

كيف يبعد امتلاك المزيد من القوة شبح الحرب عن البلاد؟

جولة جديدة من الاعتقالات تطول أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية.. لماذا تسعى الرياض إلى إسكات الصوت الفلسطيني؟

ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟

قمة "أديس أبابا".. ما هي أبرز التحديات التي تواجه القادة الافارقة ؟

لماذا تحوّلت تركيا إلی تهديد للأمن القومي للکيان الإسرائيلي؟

الرّد السوري الحاسم على تحركات أنقرة في شمال سوريا

عمّا يبحث أردوغان في إدلب وما هو مصير الصراع هناك؟

مرحلة جديدة من الصراع بعد انتهاء استجواب ترامب

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة

الأحد 13 رجب 1441
 
 
 
 
 
"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة

"رويترز": الملك السعودي وقّع شخصياً أمر اعتقال الأمراء الثلاثة

الوقت-كشفت وكالة "رويترز" أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز

مواضيع ذات صلة

السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة شملت شقيق الملك وولي العهد السابق

السعودية تبلغ ذوي المعتقلين الفلسطينيين ببدء محاكمتهم

مؤسسة الدين والملكية في السعودية.. اتحاد أم طاعة؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-كشفت وكالة "رويترز" أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز الأمراء الثلاثة، ووقّع أمر الاعتقالات شخصياً، وهو يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة. مصادر "رويترز" أشارت إلى أن المعتقلين يواجهون اتهامات بالخيانة وتهم الاتصال بقوى أجنبية من بينها الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ انقلاب.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، في اتصال مع الميادين، أن الاعتقالات التي أعلن عنها في السعودية تأتي في إطار سياستي "التغييب" و"الاستحواذ" التي بدأها محمد بن سلمان.

ولفت مدير المعهد الخليجي في واشنطن علي الأحمد، إن لمحمّد بن نايف أذرعاً في دول غربية وفي واشنطن، حيث يتلقى الدعم من الديمقراطيين للعودة إلى سدّة الحكم.

وأكّد الأحمد أن أيّ انقلاب في السعودية لا يمكن إلا أن يكون مدعوماً من الخارج، معتبراً أن قتل الحارس الشخصي للملك سلمان في الفترة الماضية مرتبط بموضوع الاعتقالات.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت 3 أمراء من كبار أفراد العائلة الحاكمة بتهمة الخيانة، فجر الجمعة، هم الأمير أحمد شقيق الملك سلمان، وابن أخيه الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف، وفق ما نقلت كل من وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الأمير أحمد الأمير محمد بن نايف الاعتقالات في السعودية السعودية الملك السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز محمد بن سلمان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء