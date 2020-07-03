ظريف: أميركا تمارس إرهاباً طبياً على إيران

الوقت-أوضح وزير الخارجية الإيراني محمدجواد ظريف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوم بمضاعفة العقوبات ضد إيران بشكل عدائي، كي تنتهي الموارد التي تحتاجها إيران لمواجهة فيروس كوفيد 19، في ظل ظروف يتوفى فيها المواطنون الإيرانيون جراء إصابتهم بهذا الفيروس".

وأضاف ظريف عبر "تويتر" أن العالم "لم يعد يستطيع الصمت أمام الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والذي يرتبط بالإرهاب الطبي".

وكان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن أن "واشنطن لا تسمح بنقل الأدوية اللازمة لعلاج كورونا لإيران".

فيما ردّ أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على مزاعم المسؤولين الأميركيين بتقديم المساعدات لإيران، بالقول إن "هذه المزاعم لا يمكن تصديقها إلّا عبر التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بالاتفاق النووي".