وزير السياحة في حكومة صنعاء: نرفض أن نكون حديقة خلفية للسعودية

الوقت-أكد وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي أن الجيش اليمني يقوم بواجبه لتحرير البلاد، مشدداً على أن اليمن يرفض أن يكون حديقة خلفية للسعودية والتدخل الخارجي.

وصرح العليي أن حكومة صنعاء قررت "الخلاص من الوصاية السعودية والتدخل الخارجي"، مشيراً إلى أنه "ليس لدى اليمنيين أطماع في السعودية، وإنما هي لديها أطماع في اليمن، وقال "نحن نقوم بتحرير أرضنا".

وحذر من أن القوات المسلحة اليمنية "قد تذهب إلى عمق السعودية إذا ما استمرت في تدخلها بالشؤون اليمنية"، مشدداً على أنه "لا خطوط حمراء أمام الجيش اليمني، وسيحرر الجوف ومأرب".

وأوضح العليي أن تحرك القوات اليمنية يأتي في إطار تحرير اليمن من الإمارات والسعودية، معتبراً أن الشرعية لم تكن إلا شماعة استخدمها التحالف السعودي في محاولة منه للسيطرة على اليمن.

وكشف وزير السياحة اليمني عن أن هناك تدخل سعودي سافر في اليمن، بالإضافة إلى محاولات لإغراء رجال القبائل اليمنية، إلا أن معظم القبائل اليمنية رفضت الإغراءات السعودية، بحسب تأكيدات العليي.